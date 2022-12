Educación media para los adultos

COLONIA ALDAO.- El senador Alcides Calvo presentó Proyecto de Comunicación en el Senado Provincial para solicitar al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Educación, se realicen las gestiones necesarias a los efectos de plasmar una extensión de la E.E.M.P.A N.º 1139 “Alfonsina Storni” de la ciudad de Sunchales, en la localidad de Colonia Aldao, departamento Castellanos.

La Comuna de la localidad de Colonia Aldao acompaña este pedido con motivo de generar en dicha localidad una política de acción e inclusión socioeducativa dirigida a jóvenes y adultos que por diversos motivos no han concluido su educación secundaria y que en la actualidad no cuentan con la posibilidad de trasladarse a Sunchales.

Por ello, los estudiantes llegan a Sunchales con la ilusión de poder finalizar sus estudios secundarios que en su momento se vieron truncados, pero esas ganas se diluyen ya que no cuentan con movilidad propia ni colectivos en horarios nocturnos, como para poder facilitar el camino de cada uno, y a fin del ciclo lectivo siguen asistiendo en un promedio la mitad de los que comenzaban y son los que viajan todos los días a dedo exponiendo sus vidas en la ruta. Por lo cual, el senador Calvo y la Comuna de Aldao consideran fundamental la apertura de una extensión áulica en la zona de dicha localidad, para poder atraer a todos los que comienzan y no pueden finalizar la escuela como también todas aquellas personas que no tienen la posibilidad de acercarse a Sunchales y recorrer por lo menos 40 kms diarios. De esta manera, se garantizaría que los estudiantes retomen, permanezcan y egresen de la escuela secundaria, con foco en la apropiación y construcción de aprendizajes que posibiliten un nuevo proyecto de vida.