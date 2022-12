Sensaciones y sentimientos

ESTILO



Por Hugo Borgna

Decir que algo o alguien tiene estilo es uno de los mayores elogios. Podría decirse que es equivalente a “elegancia”, pero es eso y mucho más: un conjunto de atributos que, aunque se pueden enseñar, están naturalmente en las cosas.

Los muebles tienen estilo, la ropa también. En el caso de los animales, los gatos tienen por sí mismos gracia y estilo. En lo que hace a los deportes hay elegancia y estilo en el golf y en el tenis.

Algunas personas esencialmente lo tienen. Se nota fácilmente en el modo de moverse y hablar; principalmente se visualiza el estilo al verlos usar los cubiertos. Se advierte que el cuchillo, lejos de ser un arma, pasa a ser un instrumento de elegante precisión.

Estilo es el modo de ser y manifestarse que acompaña e identifica con claridad y al mismo tiempo da prestigio. Y paralelamente existe un ámbito donde, pacientemente, es necesario pulirlo para que brille: la escritura.

Constituye el objetivo de cada autor, una ansiosa preocupación por conseguirlo. Por momentos representa al engañoso horizonte, al hacer creer que está cerca. Los que escriben sienten desazón cuando lo perciben con la mirada tan cercano. Como el alcance de la mano. Les pasa a todos los escritores, sean los sistemáticos o los que usan el lenguaje escrito para los saludos de las fiestas: la personalidad y gracia deben levantar la mano y decir presente.

Pero verdaderamente está cerca. Las lecturas que cada persona ha registrado en su vida se lo fueron dando, sin que lo advirtiera; le ofrecieron un generoso menú para que pueda lucirse como gourmet de las letras. Al escribir un texto estarán aprovechando, no solo las palabras que leyó, sino también las escuchadas de ocasionales interlocutores.

Todos los autores eligen en cada acto de escritura las expresiones que determinarán seguridad a su mensaje.

Es el primer paso hacia el estilo, que supone una selección entre distintos modos de decir. Los que escriben no deberían pensar que no llegarán a tenerlo: lo van formando día a día sin darse cuenta: la comunicación moviliza variados conceptos, y cada uno estará configurando un estilo. Ellos no lo perciben especialmente, pero sí lo aprecian quienes lo rodean.

Estilo no es una isla, un lugar que, una vez formado, no presume modificaciones; permite y necesita el cambio y la evolución: esas palabras que tanto gustaron en un momento, llegan a desgastarse para él. Busca entonces un reemplazo y así aparece otra que lo satisface más.

Una pregunta muy al caso es cómo sabe alguien que se comunica con estilo.

Se nota en la percepción personal de estar cómodo en ese modo de mostrarse, y por preferirlo sistemáticamente convirtiéndolo en la expresión titular para ese juego de la escritura.

La costumbre que ha generalizado es su estilo apareció discretamente, sin avisarlo con música.

Escribir cuentos, novelas o poesía son modos de comunicación complejos que necesitan apoyarse en un modo especial. El escritor podrá usar distintas palabras hablando o escribiendo, pero su interés principal será llegar a los demás. Casi no necesita el cuerpo físico para ser percibido.

Los gatos no están pendientes de que les admiran sus movimientos. Se los llama elegantes.

La estética de los jugadores de golf y de tenis, vista sin intención de análisis técnico, parece siempre igual, pero no lo es.

El modo de contar verbalmente cualquier hecho o circunstancia, expresa también estilo. Se manifiesta en las conversaciones espontáneas.

No es necesaria la búsqueda del estilo como objetivo de una vida. Cada uno lo tiene, y a la vista.