¿Cuándo volverá a jugar Messi?

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, volverá a jugar en el Paris Saint Germain de Francia recién el 11 de enero tras pasar los próximos días en su ciudad natal, Rosario, después de la conquista de la Copa del Mundo en Qatar.

Messi, que se encuentra licenciado por el entrenador Christophe Galtier luego de su participación en el Mundial, se pasará de los diez días otorgados por el DT y se perderá tres partidos del PSG en el reinicio de las actividades.

El astro argentino no estará presente en dos encuentros por la Ligue 1, ante el Racing de Estrasburgo y el Lens, y en uno por Copa de Francia contra Châteauroux.

La vuelta de Messi a las canchas con la camiseta del elenco parisino será el miércoles 11 de enero, cuando su equipo se enfrentará al Angers por la fecha 18 del torneo francés.

El PSG lidera la tabla de posiciones con cinco puntos de ventaja en el certamen, donde suma 41 y es seguido por el Lens con 36.

La "Pulga" celebró la Navidad junto a su familia y amigos, entre los que se encontraba el delantero uruguayo Luis Suárez, en su casa de Rosario tras la histórica consagración en el Mundial de Qatar 2022.

Además, días atrás también ganó el premio Olimpia de oro, entregado por el Círculo de Periodistas Deportivos como reconocimiento a la excelencia en el deporte argentino.

Por su parte, el entrenador del seleccionado, Lionel Scaloni, se volvió a referir a la posibilidad de que el capitán continúe vistiendo la camiseta celeste y blanca pese a haber alzado el único trofeo que le faltaba a su formidable carrera.

"Tenerlo a Messi es un lujo, esperemos que no haya sido su último Mundial. La 10 hay que guardarla para cuando él decida. Si llega a definir que no, ya veremos, pero siempre tendremos esa esperanza", expresó Scaloni.



EMPATÓ EL TOTTENHAM

Tottenham Hotspur, equipo del defensor Cristian “Cuti” Romero, empató con Brentford 2 a 2, de visitante, en la 17ª fecha de la Premier League, que retomó ayer su programación tras el receso por el Mundial de Qatar.

El equipo del italiano Antonio Conte se recuperó de una desventaja de dos tantos y llegó a la igualdad con goles de Harry Kane y el danés Pierre-Emile Hojbjerg, a los 20 y 26 minutos del segundo tiempo.

Brentford abrió el marcador mediante el alemán Vitaly Janet, a los 15 minutos de la primera parte, y estiró la cuenta con Ivan Toney a los 9′ de la etapa final.

“Cuti” Romero no estuvo convocado ya que permanece de vacaciones tras la consagración con el seleccionado argentino en la Copa del Mundo.

Tottenham se mantuvo en el cuarto puesto, clasificatorio para la Liga de Campeones, con 30 unidades y Brentford, en el noveno con 20.



Otros partidos: Southampton 1-Brighton 3; Leicester 0-Newcastle 3; Crystal Palace 0-Fulham 3 y Everton 1- Wolverhampton 2; Aston Villa 1-Liverpool 3 y Arsenal 3 -West Ham 1. Martes: Chelsea-Bournemouth y Manchester United-Nottingham (14:30). Miércoles: Leeds-Manchester City (17:00).