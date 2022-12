La Lehmann cierra un 2022 brillante, con números asombrosos logrados en el Ejercicio 2021-2022 y con nuevos desafíos de cara al año que viene, donde la vara volverá a estar muy alta. En ese sentido, el equipo de Hacienda, que tendrá una dinámica importante en remates y distintos eventos, ha incorporado a Gastón Perrone, que tendrá a cargo la Coordinación Comercial de la unidad de negocio, junto a Alan Zbrun.

Gastón se desempeñaba en una importante empresa de la provincia de Córdoba, en la compra de la invernada, realizando los diferentes seguimientos e índices de productividad en los Feedlot, hasta llegar a la comercialización de los animales. Desde hace 6 meses, se incorporó a la Cooperativa, trabajando a la par de todo el equipo: “desde afuera, he visto todo el crecimiento que ha tenido la Lehmann en estos últimos 15 años. Por mi anterior trabajo estuve mucho tiempo relacionado a la Lehmann. Hoy llegué a una empresa muy seria, con mucha profesionalidad y con una gran responsabilidad, independientemente del negocio que sea”, destacó en primera instancia.

Si bien aún es muy corto el tiempo que lleva dentro de la Cooperativa, Gastón ha participado de varios remates importantes que se llevaron a cabo en este tiempo, conociendo el ritmo y el modo de trabajo: “si bien uno viene del rubro, encuentro este empleo muy desafiante de cara al rol que me toca desempeñar. Tengo que destacar que la Cooperativa es una empresa grande, y el crecimiento de todas sus unidades de negocio realmente asombra”, dijo.



SUS OBJETIVOS DE CARA

AL AÑO QUE VIENE

Después de participar de los últimos 6 meses del 2022, con una dinámica interesante, Perrone sostiene que se presenta un 2023 con “muchos desafíos importantes”, haciendo alusión a los remates especiales, remates aniversarios, los Rosgan y todo el trabajo en conjunto que se diagrama con el área de Nutrición Animal de la Lehmann. “La Agenda 2023 ya está cubierta, propio del trabajo de muchos años que este equipo viene desarrollando. Igualmente, estamos lejos de relajarnos, buscando la mejor organización para que todos los compromisos pautados se lleven delante de la mejor manera”, manifestó.

Además, deslizó que “debemos trabajar en forma conjunta y organizada para poder lograr lo propuesto a principio del Ejercicio. En lo personal, estaré orientado a atender la necesidad del productor, como así también la de todo el equipo que me toca coordinar, tratando de aportar lo que el momento requiera”, expresó.



TIEMPOS DE MUCHO

ESFUERZO

Sabido es que hoy en día el mercado de hacienda, sobre todo en este último semestre atípico, signado por la sequía, ha hecho que el escenario sea distinto al de años atrás. Al respecto, dijo que “hoy por hoy, nos encontramos con un mercado donde aparece una mayor cantidad de oferta en todas sus categorías. Es un mercado donde la demanda trabaja con selectividad. Lejos de vivir experiencias de años anteriores, donde la oferta era reducida y los valores estaban en suba”, argumentó.

Pensando en este contexto, donde el poder adquisitivo del consumidor esta disminuido, donde los precios de los insumos tienen variación continua, Perrone sostiene que “la oferta se debería mantener constante por lo menos hasta fin de año, si es que llega a existir algún movimiento de precio en la hacienda gorda, estimamos que será en los primeros meses del 2023”, finalizó el nuevo coordinador Comercial de Hacienda de la Lehmann.