Djokovic espera afecto en Australia

Novak Djokovic espera recibir una cálida bienvenida del público cuando regrese al Abierto de Australia el próximo mes, ahora que el conflicto en torno a su estado de vacunación y deportación ha quedado oficialmente atrás. El serbio, nueve veces campeón en Melbourne Park, no pudo competir en el Grand Slam en 2022 después de que fue deportado de Australia por temor a incitar el sentimiento antivacunas.

Como resultado de su deportación, a Djokovic se le prohibió ingresar nuevamente, pero esa decisión se revirtió y el hoy N°5 del mundo está complacido de tener la oportunidad de competir por un décimo título en Melbourne y una corona masculina número 22 en general. “A lo largo de los años, he sido muy afortunado de comenzar muy fuerte en Australia y me encanta jugar allí”, dijo Djokovic en conferencia de prensa, en Dubai, en el marco de la Liga Mundial de Tenis. “Obviamente, después de lo que sucedió a principios de este año, espero poder tener una recepción decente allí y eso me puede ayudar a jugar un buen tenis”.

Djokovic, de 35 años, no pudo competir en dos de los cuatro majors de este año, ya que su postura de vacunación significó que también se vio obligado a no participar en el US Open. Aun así, ganó trofeos en Roma y Wimbledon y registró un récord de victorias y derrotas de 42-7 durante toda la temporada.

El serbio había mencionado tiempo atrás que le gustaría jugar hasta los 40 años. Cuando se le preguntó si todavía se sentía así, Djokovic dijo: “Realmente no tengo ningún número en mi cabeza. Las cosas están progresando hasta ahora bastante bien para mí. No me puedo quejar. Así que mientras juegue a este nivel, mientras tenga el fuego, seguiré adelante”.