El objetivo de Urcera en el TC será lograr el bicampeonato

El rionegrino José Manuel Urcera, flamante campeón del Turismo Carretera (TC), anunció que irá por el bicampeonato de la división más popular del automovilismo local. "La meta es conseguir el bicampeonato", expresó el piloto rionegrino, quien se adjudicó la edición 2022 del campeonato del TC, al obtener en la Copa de Oro con una ligera ventaja sobre el entrerriano Mariano Werner, ganador de los certámenes 2020 y 2021.

Oriundo de la localidad de San Antonio Oeste y con 31 años, el piloto de Torino pretende repetir un logro que tardó 51 temporadas en cristalizarse para el "Toro". Es que Urcera, con el cuarto puesto alcanzado en la última carrera en el circuito El Villicum de San Juan, logró los puntos necesarios como para ser campeón e instalar nuevamente arriba de las posiciones a una unidad del "Toro", tal como el fallecido ídolo Rubén Luis Di Palma lo había conseguido en 1971, con un automóvil preparado por el genial Oreste Berta, con motor Tornado.

"Todos me comentaban que Torino no ganaba un título en el TC desde hacía medio siglo. De a poco voy entendiendo la importancia del campeonato", remarcó Urcera ante la consulta de Télam. Dueño de un bajo perfil que cobró cierto protagonismo en el TC durante las últimas ediciones, el piloto rionegrino obtuvo el sexto título con Torino en la categoría más popular del automovilismo. Anteriormente, habían festejado Eduardo Copello (1967, 1970), Gastón Perkins (1969) y Rubén Luis Di Palma (1970, 1971).

Lo cierto es que este avanzado estudiante de Administración de Empresas utilizó tres vehículos con diferentes marcas en la temporada 2022. "Tuve que utilizar tres autos esta temporada. Empecé con un Chevrolet, luego pasé a un Dodge (mientras le construían el 'Toro') y, finalmente, me quedé con un Torino con el que logramos el título", a partir del gran trabajo del equipo Maquin Parts, afincado en Venado Tuerto, Santa Fe.

"Ganar la primera carrera en el TC es el sueño de cualquier piloto. Pero ganar un título es mucho más complejo, porque se tienen que dar muchas cosas: un buen presupuesto, un equipo con buenos motoristas y chasistas", aclaró Urcera.

Luego deslizó que tiene la posibilidad de conducir un Toyota Camry en la temporada 2023, a partir de una intención del equipo Maquin Parts. Sin embargo, Urcera consideró que "lo único seguro es que luciré el número 1 en el Torino y luego se verá qué camino tomaremos. Pero estoy tranquilo porque tendremos un auto de punta, para pelear", remarcó.

El rionegrino, actual pareja de la modelo Nicole Neumann, rescató como referentes en la máxima categoría automovilística del país a Norberto Fontana o Juan María Traverso. "Ellos fueron mis espejos", no ocultó.El flamante campeón reconoció que existen "muy buenos pilotos" que compiten en el TC y que se "transforman en rivales de riesgo" para pelear futuros campeonatos."Matías Rossi, Mariano Werner o Agustín Canapino son todos pilotos responsables y leales en pista, que son siempre candidatos", enumeró.

Urcera no descartó la chance de "volver a correr en Europa", tal como incursionó en este 2022 en forma fugaz en el Campeonato Italiano de Gran Turismo (GT3). Pero la decisión del rionegrino "es ser competitivo en el TC y en el Turismo Nacional", apuntó.

Además del reciente campeonato en el TC, el rionegrino había ganado distintos en motociclismo, al coronarse triunfador del Super Cross de verano en Villa Gesell (2005, 2006), del Super Cross de Cipoletti (2005) y del Argentino 85cc. (2006). También resultó campeón en el Enduro de Verano de Villa Gesell (2009, 2010).Ya en automóviles, Urcera festejó en el TC Neuquino (2011) y en la clase 3 del Turismo Nacional (TN) (2019, 2020). Además fue subcampeón del TC Pista (2014) y TC (2019).