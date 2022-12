El 72% de los comercios rafaelinos ha vendido lo mismo o menos que en 2021

Luego de un mes durante el cual la atención del consumidor estuvo puesta en el Mundial de Fútbol, en las 48 horas previas a Nochebuena se pudo observar algo de movimiento en los comercios de la ciudad.

Este lunes 26, pasada la Navidad, la Comisión de Comercio & Servicios del Centro Comercial e Industria de Rafaela y la Región llevó adelante una encuesta consultando el nivel de ventas de este año, comparadas con las del 2021; para así indagar sobre el desempeño en la que es -para muchos rubros- la fecha más importante del calendario.

En este marco, solo el 28,3% de los comercios encuestados afirmó haber vendido más que en igual período del año pasado, mientras que el restante 71,7% indicó que vendió lo mismo o menos. Seguramente, a la hora de realizar un análisis en profundidad, se llegará a la conclusión que no fue uno sino varios los factores que pudieron llevar a este pobre desempeño del sector. Por otra parte, se les consultó a los empresarios respecto de cuáles fueron los medios de pago más utilizados por el cliente. Aquí las tarjetas de crédito y débito se llevaron el mayor porcentaje (62,3%), seguidas por el pago de contado (30,2%). Por último, el ticket promedio, entre las firmas encuestadas, fue de $7482.



PROCESO DE RECESIÓN

Con respecto a estos números y bajos porcentajes, Gabriel Faber, el presidente de Paseo del Centro, realizó un análisis personal y también mencionó algunas causas de las pocas ventas navideñas registradas en este 2022 en Rafaela, comentando, ante una consulta de este Diario, que "los porcentajes, indudablemente, están reflejando una caída general de ventas y se condice con lo que expresó la CAME de Córdoba, de Santa Fe y varias más que también acusan caídas. Por ahí es difícil medir cuánto, aunque uno estima un 2% o un 3%, depende. Pero lo real es que fue una Navidad que no colmó las expectativas de los comerciantes ni de las familias. Que el comerciante no venda es una lectura, acá la gente restringió sus compras, se privó de hacer compras que estaba habituadas a hacer". Sobre los motivos, Faber expresó que

"esto, indudablemente, se debe primero a que estamos en un momento donde el poder adquisitivo de los salarios están tan bajos a diferencia de otros años, donde no recuerdo un panorama económico tan malo como el de ahora. Y lo segundo es que el efecto del mundial a derivado compras, muchas, hacia sectores informales, como por ejemplo el que compraba la camiseta trucha sin factura, hacia la banderita, hacia el comercio callejero y así se han ido mucho millones de pesos. Y eso a caras de los gobiernos, que han permitido que las camisetas truchas estén dando vueltas, que las ventas callejeras estén instaladas y demás. Esto penaliza también al comercio formal". Por último, Faber cerró su visión comentando que "esta es una primera evaluación y una primera explicación de algo que nosotros hace mucho tiempo que venimos viendo, el hecho de que las ventas no se recomponen, lo que significa que la gente y las familias están en pleno proceso de recesión".



1,8% MENOS QUE

EL AÑO PASADO

Cabe señalar, que a nivel nacional, las ventas navideñas en los comercios minoristas pymes bajaron 1,8% frente al año pasado, a precios constantes, según informó el domingo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El ticket promedio se ubicó en 9.410 pesos, con el monto más elevado en Audio, video, celulares y accesorios ($10.985) y el más bajo en Librerías ($5.222), precisó la entidad. "Más allá de las restricciones en el presupuesto familiar que viene desalentando las ventas minoristas, esta Navidad tuvo una menor cantidad de días hábiles para realizar compras con respecto a la del año pasado, situación que explica parte de este resultado", consideró la CAME. En ese sentido, explicó que el feriado del martes 20 por el título de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 y la final del domingo 18 de diciembre, quitaron jornadas de consumo. "No alcanzó el tiempo para comprar", fueron algunas frases repetidas y quedó reflejado en que el mismo sábado 24 fue inédita la cantidad de gente comprando desde muy temprano y hasta entrada la tarde. De los 6 grandes rubros relevados, crecieron Cosmética y Perfumería (+2,1%), Equipos de audio, video, celulares y accesorios (+4,2%) y Jugueterías (+3,4%) y cayeron Calzados (-5,1%), Indumentaria (-14,4%) y Librerías (-7,5%). En esta Navidad, al 76,8% de los comercios medidos les fue igual o mejor de lo esperado, 3,6 puntos porcentuales por encima del año pasado (73,2%), aunque incidió que las expectativas en estas fiestas eran moderadas. Por los márgenes más ajustados y cierta incertidumbre sobre los costos de reposición de la mercadería post-fiestas, hubo escasez de promociones. Solo la mitad de los negocios de la muestra realizó alguna, cuando en 2021 casi el 70% de estos ofrecieron algo. En ocasión de esta encuesta navideña, también los comercios minoristas fueron consultados acerca del efecto del mundial de futbol de Qatar 2022 sobre las ventas. Allí, el 44% comentó que fue regular, el 25% de los mismos informaron consecuencias negativas o malas, el 21% registró efectos buenos, el 6% muy malo y, por último, el 5% restante muy bueno. Estos efectos, se explicaron en un 29% por la cantidad de gente en la calle y un 20% por los festejos de la obtención de la Copa del Mundo, que incluyó un feriado que limitó la presencia de consumidores y trabajadores en los negocios minoristas. Un 18% comentó acerca del efecto del limitado poder de compra del salario, un 16% asignó su respuesta a los cortes de calle y problemas para la circulación y el 17% restante determinó otros efectos no consignados entre las opciones. Los datos surgieron de un relevamiento realizado por CAME entre el viernes 23 y el sábado 24 de diciembre en 232 comercios pymes del país por un equipo de 30 encuestadores.