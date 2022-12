"Patronato va a ser lo más importante que voy a jugar en mi carrera", indicó Salvá

El ex arquero de la Crema, que se fue sin dar declaraciones, habló tras su arribo al elenco entrerriano.

Julio Salvá decidió romper su vínculo con Atlético de Rafaela para convertirse en nuevo jugador de Patronato de Paraná. El arquero se fue de la 'Crema' sin dar declaraciones a la prensa pero ni bien arribó a la capital entrerriana habló con Mirador Provincial: “Tardó la negociación, pero por suerte pude llegar”, indicó en primera instancia Salvá.

Sobre su determinación de escoger al 'Patrón' contó: “Primero que estaba Walter (Otta), que lo conozco de pasos por clubes (Acassuso y Deportivo Morón) y eso fue importante para que llegue a Patronato. Después, la importancia de lo que va a jugar el club me sedujo. Estoy feliz y contento por mi llegada y espero que sea de la mejor forma”. Y agregó: “Llego a un club donde se van dos grandes arqueros que le dieron un campeonato, lo seguí a Patronato antes de llegar. Tuve la suerte de compartir plantel con Matías Mansilla. Espero estar a la altura”.

Acerca de su paso por la "Crema", Salvá manifestó: “Fue importante. El ir a Atlético, por su nombre, fue importante para mí. Mi carrera viene en ascenso mas allá de la edad”. Y enseguida anexó: “Patronato va a ser lo más importante que voy a jugar en mi carrera, lo primero una final, el Torneo de la Primera Nacional para volver rápido a Primera, donde no se tenía que haber ido y esperemos este año armar un bien grupo y plantel para cumplir el objetivo. Ni hablar del prestigio de jugar una Copa Libertadores, lo que todo jugador quiere jugar y esperemos representar bien al club", completó.

Por último se refirió a Walter Otta, ex DT de Atlético de Rafaela: "Es un técnico que conoce la categoría, los equipos y jugadores. Tiene experiencia en scouting. El estilo de trabajo lo trabaja muy bien y hace que le conviertan poco a sus equipos”. Y cerró: “Es inteligente a la hora de buscar el resultado, sobre todo la victoria, sea de local o visitante. Podemos tener la energía de ir a busca algo, pero sin la idea es difícil, es lo que el aplica. Walter es un técnico que está capacitado para pelear un ascenso. Ojala que sus herramientas las pueda plasmar en Patronato y que se corone de la mejor manera”.