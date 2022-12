Alejandro Chiavón, Head Coach de CRAR en 2023

(Por Darío Gutiérrez). - Sobre el cierre de fin de año se van produciendo novedades importantes en el Círculo Rafaelino de Rugby, preparando lo que será un 2023 donde la competencia arrancará nuevamente de forma temprana en el Torneo Regional del Litoral.

El primer dato saliente es que no continuará como Head Coach Enrique López Durando, quien había estado en los dos últimos años con importantes resultados (campeón en 2021, subcampeón en 2022 y protagonista en la lucha por los ascensos). Aunque lo más sorpresivo no pasa por su no continuidad, sino porque seguirá trabajando en otra institución del mismo torneo de segunda división. Se trata de Alma Juniors de Esperanza.

«Si bien me ofrecieron continuar (en el Círculo Rafaelino) por dos años más, surgió esta buena posibilidad de trabajar en Alma Juniors y decidí aceptar», expresó quien fuera Head Coach del Verde en distintos procesos del Torneo Regional del Litoral. Cabe resaltar que López Durando no tendrá en estos dos primeros años colaboradores en el staff de Rafaela, ni tampoco jugadores de CRAR estarán yendo a Esperanza, por una decisión personal para no perjudicar al Club que le dio la posibilidad de desarrollarse y crecer deportivamente, y donde además juegan sus hijos en el rugby juvenil.

Si bien quizás a algunos pueda generarle una sensación un tanto extraña estos movimientos, el «semi-profesionalismo» está instaurado en el TRL y llegó para quedarse. El año pasado, solamente cinco cuerpos técnicos de 18 no fueron rentados. Y en cuanto a jugadores, en muchos clubes están surgiendo contrataciones de jugadores a través de distintas formas de becas o relaciones laborales alternas. Por ello, para los dirigentes es todo un desafío el adaptarse a estos escenarios.



LLEGA CHIAVÓN

La dirigencia del Círculo Rafaelino de Rugby ya tiene elegido al nuevo Head Coach para afrontar el Torneo de segunda división del Regional del Litoral 2023. Se trata de Alejandro Chiavón, que volverá a hacerse cargo del plantel superior luego de catorce años, ya que había sido el entrenador en 2009 luego del primer ascenso a la elite del TRL.

«Ale», que venía trabajando en la estructura del rugby juvenil, tomará la posta tras la partida de Quique López Durando a la entidad esperancina.

Si bien restan algunos casilleros por completar en algunas de las funciones, en un alto porcentaje el staff técnico ya está conformado y será el siguiente: Alejandro Chiavón, Cristian Cinalli, Gustavo Beninca, Daniel Fuglini, Nicolás Gutierrez, Orlando Long. PF: Eduardo Gentile. Managers, Luis Bertoni y Elias Insaurralde. Analista de video, Fabián Montesano.

En cuanto a kinesiólogos, nutricionistas y psicólogos seguirán los mismos de 2022. El comienzo de la pretemporada está previsto para el 21 de enero.



TILCARA, PRIMER RIVAL

Está totalmente definido el formato, fechas y fixture del Torneo Regional de Litoral 2023. El mismo comenzará el 4 de marzo, y la diferencia, con respecto al 2022, es que habrá nueve equipos en primera, nueve en segunda, y siete en tercera división, pero con los mismos reglamentos en cuanto a las clasificaciones.

En el caso del torneo de segunda, el Círculo Rafaelino de Rugby estará debutando como visitante frente a Tilcara de Paraná, mientras que el primer partido de local será el 11 de marzo ante La Salle.

Luego en la tercera fecha visitará a Provincial de Rosario, en la cuarta será local ante Logaritmo, en la quinta irá hasta Esperanza para medirse con Alma Juniors, mientras que en la sexta jugará en Rafaela con Los Caranchos. En la séptima jornada quedará libre, mientras que en la octava viajará a Venado Tuerto para jugar con Jockey, cerrando la primera rueda de local con Universitario de Santa Fe.

En la segunda rueda se invertirá la condición de local, estando previsto el cierre de esta etapa en la 18ª fecha el 22 de julio. Entre las novedades generales del torneo, cabe mencionar en tercera división el regreso a la competencia de Brown de San Vicente.