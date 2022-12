Impulsadas por la gran competencia, las series argentinas coparon las pantallas

Por Nicolás Biederman y Victoria Ojam - El encargado, Iosi, el espía arrepentido, El marginal o María Marta, el crimen del country, son algunos de los títulos entre la veintena de series o nuevas temporadas argentinas estrenadas durante 2022, las cuales con predominio de la ficción pero también con importantes documentales, encontraron de la mano de las plataformas una potente vitalidad luego de años de falta de espacio en la pantalla chica.

El salto obedece en gran medida a un proceso que inició hace al menos tres años y que no es exclusivamente local: el viraje de toda la industria audiovisual hacia los servicios de consumo a demanda en línea, que detonó la llamada “guerra del streaming”.

Netflix fue el pionero y durante mucho tiempo el principal beneficiario de un nuevo modo de distribución de contenidos, pero esa etapa iniciática ya terminó: el sector fue superpoblado por propuestas de los grandes conglomerados ligados a estudios tradicionales (Paramount+, Disney+, Star+, HBO Max o Lionsgate+), de los gigantes tecnológicos (Amazon Prime Video o Apple TV+) y, en el caso argentino, también del dominador histórico del rubro (Flow).

Todos quieren su tajada, y la feroz competencia se observa en las distintas estrategias de precios, de publicidad o de inversión tecnológica para dar una experiencia de usuario diferencial. Nada de lo anterior tiene sentido, sin embargo, si el catálogo no es atractivo.

Todos se lanzaron a producir en volumen, y eso implicó también el desarrollo de contenidos en un país como Argentina que, en contra de lo que podría pensarse por el modo en que históricamente circuló el cine nacional, siempre lejos detrás de los tanques hollywoodenses, elige ver una importante proporción de ficción local.

“La Argentina es uno de los países que más contenido local ve”, decía ya en 2017 el coCEO y director de Contenidos de Netflix, Ted Sarandos, durante una visita a Buenos Aires. Por eso, la compañía de la N roja destina millones a su división “Hecho en Argentina”, con series, películas y documentales.

En esa línea, el gran título en formato serie de 2022 para el gigante del streaming fue El marginal, que en enero presentó su cuarta temporada y a comienzos de mayo su quinta y última entrega.

El drama carcelario de tintes surrealistas de Underground protagonizado por Juan Minujín, Nicolás Furtado, Claudio Rissi y Gerardo Romano fue un hit desde que estrenó en la TV Pública en 2016 y para su final, ya distribuida en soledad por Netflix, fue lógicamente uno de los contenidos más vistos del año.

Así lo muestran las cifras que recoge mensualmente la medidora Kantar Ibope Media, que aunque (todavía) no mide cantidad de visualizaciones en streaming, asegura que hay un correlato entre el registro de menciones en redes sociales y cuánto se ve un programa. En ese sentido, El marginal se ubicó en el séptimo lugar de lo más comentado en redes en mayo, superando a fenómenos de audiencia como Better Call Saul o The Boys.

Tercera en ese ránking, pero en noviembre, se ubicó la serie documental Sean eternos: Campeones de América, que aprovechó la fiebre premundialista para repasar la intimidad de La Scaloneta en la obtención del título continental en 2021. Según Kantar Ibope, la “conversación” sobre la serie tuvo más de 23 millones de vistas.

También enmarcado en el rubro de los documentales deportivos, el que probablemente haya sido el mejor de la temática en el año fue Bilardo, el doctor del fútbol, que retrata al entrenador de la Selección Argentina campeona en 1986, lanzada en febrero en HBO Max.

El servicio del grupo Warner Bros. Discovery tuvo apenas un título más de factura nacional, pero también de importante repercusión: María Marta: el crimen del country, con Laura Novoa y Jorge Marrale, que se vio en julio y sacó jugo a la inacabable curiosidad de los argentinos por el caso García Belsunce.

Prime Video tuvo en 2022 al mega tanque de El señor de los anillos: Los anillos de poder, pero tampoco descuidó la producción con acento local. Estrenó Porno y helado, Supernova (que también se vio por El Nueve) y dos que congregaron gran expectativa: Iosi, el espía arrepentido, la serie de Burman y Borensztein sobre un agente de inteligencia infiltrado en la comunidad judía porteña; y El fin del amor, basada en el libro de Tamara Tenembaum y protagonizada por Lali Espósito.

Esta última se ubicó sexta en el ránking de menciones en redes sociales de noviembre, por encima nada menos que de The Walking Dead o The Crown.

La que más aportó a los estrenos del año, sin embargo, fue The Walt Disney Company, que a través de Star+ presentó Los protectores, Santa Evita (la serie más mencionada en julio), Limbo y Robo Mundial.

Mención aparte merece El encargado, creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat y con Guillermo Francella como el portero del título, que fue por lejos el título de streaming más comentado de octubre (con menciones en redes con más de 426 millones de vistas potenciales según Kantar Ibope Media). Ayudó especialmente la polémica que se generó porque muchos encargados de edificio se quejaron de la representación -para ellos negativa- que la serie hace de su oficio.

Tantas propuestas en un solo año, a las que se suman películas directo para el streaming, tienen a la producción audiovisual destinada a las plataformas en estado de ebullición. Personalidades de la industria incluso afirman a Télam que hay sobredemanda de directores de fotografía, iluminadores y técnicos de todo tipo.

Y para los próximos meses la tendencia se sostendrá: Star+ tiene en proceso bioseries sobre Guillermo Coppola y Ringo Bonavena, el thriller político Diciembre 2001; Nada, de Cohn y Duprat con Luis Brandoni y Robert De Niro; o la serie documental Comandante Fort.

Disney+ seguirá con las series juveniles con FreeKs. Netflix prepara la comedia División Palermo, de Santiago Korovsky; la serie biográfica sobre Fito Páez El amor después del amor; la segunda temporada de El reino. Prime Video ya trabaja en la nueva entrega de Iosi…. También Flow, que este año presentó Último primer día, El hincha y El buen retiro, continuará por ese camino.

Tras años y años en que la televisión de aire casi abandonó los rodajes de ficción y se inclinó a la alta rentabilidad y bajos costos de adquirir telenovelas brasileñas o turcas, el resurgir de las series de la mano de las plataformas invita a celebrar, aunque con cautela.

Es que a nivel internacional todos estos grandes conglomerados están atravesando ahora un período de reacomodamiento. Prácticamente todos ellos escalaron muy rápido, y la suma de suscriptores no acompañó en el mismo ritmo: reportan pérdidas e intentan capear el temporal con suba de precios, la inminente aparición de planes con publicidades y… la cancelación de proyectos que ya tenían luz verde.

Cuál será el impacto de esta crisis para los diseños en Argentina, todavía está por verse. EL CIUDADANO - TÉLAM