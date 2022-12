"Cristina nos propone discutir con el poder real"

María de los Angeles Sacnun, integra el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior, pero su trayectoria política comenzó siendo estudiante en su Firmat natal, en el departamento General López, provincia de Santa Fe.

Fue electa como senadora de la Nación durante el período 2015 – 2021, y políticamente se encuentra muy cercana a la actual Vicepresidenta.

Agencia Paco Urondo dialogó con ella sobre diferentes temas de carácter nacional y provincial, desde el triunfo de la Scaloneta hasta las próximas elecciones.

Aún se sienten los ecos del triunfo de la Selección Nacional que para Santa Fe también tiene un aroma especial porque hay jugadores que nacieron en este terruño. ¿Cómo lo viviste personalmente?

-Creo que todos y todas teníamos una enorme esperanza y gran expectativa que se nos pudiera dar este triunfo, más teniendo el antecedente de la Copa América. Estábamos esperando que Argentina pudiera brillar en este Mundial y la verdad que fue así. Lo seguí en familia, con muchísima emoción. Creo que nos merecíamos tener esta alegría, esta fiesta popular. El pueblo argentino es un pueblo profundamente futbolero, lo podemos comprobar aquí en las provincias también. Yo vengo de una familia con padre, y tíos jugadores de fútbol en su juventud, por lo tanto, nos criamos con una infancia muy cercana a este deporte. Que haya tantos santafesinos en la Selección nos enorgullece, no sólo hablo de los jugadores, como Messi y Angel Di María. También el cuerpo técnico, Scaloni, Samuel, son quienes han representado nuestra identidad, por su método.

¿A qué te referís cuando hablás del método?

-Digo que el método de Lionel Scaloni y Walter Samuel fue esta cuestión de la humildad, del bajo perfil, del trabajo permanente que es también una característica santafesina. Es una Selección que transmite muchísimos valores que son importantes para encarar otras cuestiones en el país, traspolarlos a otras áreas: la importancia del trabajo, del tesón, de tener voluntad, de no detenerse ante los fracasos, de seguir intentando. De reconocer también los errores para corregirlos. Hubo algo que quizás pasó un poco desapercibido, pero que a mí me impactó porque me parece que tiene que ver con la actitud que hay que tener frente a las situaciones. Scaloni en la conferencia de prensa dijo que iba a volver a ver de nuevo el partido para saber por qué no se había cerrado antes la victoria de Argentina.

Considerás que el hecho de no haberse producido la visita a Casa Rosada ¿fue un triunfo del discurso de la antipolítica?

-Yo creo que hay un discurso de la antipolítica en Argentina que tiene un doble standard, porque no formula ningún tipo de crítica y no le llama la atención, por ejemplo, que Macrón haya acompañado los partidos, al equipo técnico luego de la final, incluso dentro del podio con sus jugadores. Con ese doble standard se condenaba por anticipado, rasgándose las vestiduras por si la política saludaba a los jugadores, y la verdad que es lo que correspondía, estamos hablando de un deporte que es popular, que tiene que ver con la identidad de los argentinos y de las argentinas. Creo que no solamente en esto termina triunfando el discurso de la antipolítica, hay multiplicadores de ese discurso en los medios de comunicación que se dedican permanentemente a socavar la importancia de la política, la importancia de la participación democrática. Es una forma de lastimar también al sistema democrático que está muy perjudicado en la República Argentina.

En ese marco que mencionás, ¿cómo recibiste la decisión de la Corte Suprema respecto de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires?

-La verdad es que estamos frente a una arremetida muy fuerte de parte del Partido Judicial. Esta última sentencia que ha dictado La Corte un día después de la llegada de la Selección al país y del recibimiento que los argentinos y argentinas en todas partes a lo largo y ancho del país le hicimos, atropella los derechos de las provincias y vulnera fuertemente el sistema federal de Gobierno.

Hay un discurso que pretende en todo momento herir de muerte al sistema democrático como lo concebimos nosotros, de una democracia real, no de la democracia del acto electoral de votar y ser votado solamente. La verdadera democracia va de la mano de la participación popular, de la organización popular y de reivindicaciones en materia social, económica, cultural, ambiental y de género que hace que los países sean mucho más democráticos. Pero sucede que acá hay un Partido Judicial y una concentración mediática aliada a los poderes económicos más poderosos, a los poderes fácticos, que socaban en forma permanente la calidad democrática.

¿Cómo te cayó el anuncio de la Vicepresidenta de no ser candidata a ningún cargo electoral en las próximas elecciones?

-Por supuesto que respeto las decisiones y definiciones de Cristina, ella es claramente quien conduce al movimiento nacional y popular en la República Argentina. La verdad es que esperábamos su candidatura, pero ella fue más allá. Puso nuevamente la discusión en el plano que debe estar. No se trata de discutir solamente candidaturas, porque esa discusión con una lógica liberal termina abonando la teoría de la democracia ficticia, de la "democracia virtual", si queremos una democracia profunda hay que discutir y debatir con el Poder fáctico y eso es lo que planteó Cristina en su intervención luego de conocido el fallo lamentable, anticonstitucional, un fallo que vulnera todas las garantías, que ni siquiera se ciñe a las pruebas producidas en el ámbito del proceso.

¿No te parece que de todos modos el fallo logró su cometido que era correrla de la política?

-De ninguna manera. Cristina se ha ganado un lugar muy importante en la historia argentina a punto tal que no necesita ser candidata a nada para discutir la orientación del país, para discutir las cuestiones que hacen a la cosa pública, para discutir las políticas de Estado. No tengo dudas de que es la dirigente política más importante, no sólo de Argentina, sino de la Región. Es un cuadro político que realmente es inigualable, hoy no hay ningún dirigente político que esté a la altura de su análisis político, de sus planteos. Los debates de Cristina son siempre debates en materia de políticas de Estado, no discute candidaturas. Parafraseando a Magnetto yo diría que discutir candidaturas en este momento es discutir un cargo menor. La situación, la coyuntura internacional, nacional, la geopolítica de los alimentos, la de los recursos naturales, de la energía... amerita discutir con el poder real en la Argentina y no meramente candidaturas, las candidaturas las pueden discutir Milei, Macri, Bullrich, Larreta... pero la verdad es que la talla de Cristina da para discutir las verdaderas políticas de Estado y para poner el eje nuevamente en la necesidad de reconstruir un proyecto de Nación.

En Santa Fe se estás constituyendo un frente antiperonista para quedarse con el gobierno provincial, ¿cuál será la actitud de los sectores en los cuales militás y que tienen mucha cercanía con la Vicepresidenta?

-Nosotros hemos tenido siempre una actitud, y cuando digo nosotros hablo de los compañeros y compañeras que integramos el peronismo kirchnerista en Santa Fe, de contribuir a la construcción de la unidad, con lo cual creo que en la medida que se consolide un frente opositor, el peronismo y el campo nacional y popular en su conjunto, que excede al peronismo o al Partido Justicialista, tienen la obligación de constituir también un gran frente que pueda pensar a la provincia de Santa Fe en el marco de un proyecto nacional. Pensar la provincia de Santa Fe con sus enormes potencialidades, no sólo de sus recursos humanos como hablábamos. La provincia de Santa Fe en estos momentos está liderando la reconstrucción productiva del país en materia industrial, hace unos días se realizó un encuentro muy interesante de bioeconomía, Santa Fe está liderando las exportaciones a nivel nacional, la creación de empleo en el sector privado. Estoy convencida que es necesario este aporte para el campo nacional y popular, que se pueda contribuir a la construcción de esa unidad en pos de un proyecto que trasciende el proyecto provincial, que trasciende esta jurisdicción y que tiene que ver con un proyecto de nación, de país con mayores márgenes de igualdad.

¿Cuáles son las materias pendientes en la política provincial de Santa Fe?

-Santa Fe necesita y requiere tener mayores parámetros de justicia social, todavía hay grandes diferencias entre el norte y el sur de la provincia. Esas profundas diferencias tienen raigambre desde el punto de vista histórico y sociológico. Desde La Forestal hasta Vicentín, cuando se analiza la historia económica de la provincia de Santa Fe se advierte en todas las etapas que hemos transitado esas diferencias y se comprende porqué es necesario que saldemos esa profunda injusticia social que todavía existe.

¿Cuáles otras falencias que todavía no pudieron atenderse desde la actual gestión?

-La provincia de Santa Fe tiene particularidades que la distinguen del resto de las provincias de la Argentina, en muchos casos la colocan cerca de las provincias más productivas, por ejemplo, el sur provincial. El norte de la provincia de Santa Fe se parece en muchos aspectos a nuestro norte grande y requiere de más presencia del Estado. Creo que con una pandemia de por medio y la guerra, es muy difícil generar una ponderación justa de los gobiernos provinciales y del gobierno nacional porque fueron administraciones que estuvieron en jaque, no obstante, eso por supuesto que tengo mi mirada particular respecto de la provincia, del gobierno provincial, pero considero que esta gestión también arrancó con una situación de gran desventaja. No sé si se alcanzó a explicar correctamente en qué estado dejó la provincia el gobierno anterior, pero la verdad es que nosotros lo que pudimos advertir, por ejemplo, en mi caso que desde el Banco de Inversión y Comercio Exterior ahora, pero antes como Senadora Nacional. Había un endeudamiento muy importante, una paralización de la obra pública por falta de pago a los proveedores.

Hubo que ordenar la administración pública y creo que tenemos una deuda con los sectores populares, con los sectores medios a los que se los acompañó fuertemente durante la pandemia, pero que necesitamos acompañarlos con mayor fortaleza porque son los sectores más castigados. Hay sectores como los ligados al empleo público que han quedado retrasados con sus salarios, a la hora de la recomposición del salario real hay que tener allí una mirada de reconocimiento al trabajo, a la tarea que aportan permanentemente para sostener el funcionamiento del Estado, un Estado que es necesario y fundamental sobre todo en aquellos territorios donde su presencia garantiza los parámetros de igualdad y justicia social. Igualmente hay una deuda institucional enorme, una deuda que tiene toda la democracia santafesina con el pueblo de Santa Fe, en el tema de la Seguridad. Es una demanda genuina y es una temática que no debe estar sujeta a ninguna demagogia política, sino que hay que concertar una política de Estado al respecto. Es una responsabilidad que nos cabe a todos los partidos políticos de la Democracia.

Comenzamos hablando de la alegría que significó el triunfo de la Selección y ahora se conoce otra buena noticia que para vos por estar siempre al lado de los organismos de Derechos Humanos también te parecerá significativa, las Abuelas encontraron al nieto 131.

-Sí, si algo nos faltaba para completar la felicidad, creo que es esto. En esta lucha permanente que han pretendido invisibilizar, pero que continúa. Se han cargado tintas tan fuertemente contra la Abuelas, contra las Madres de Plaza de Mayo. Pero para la Argentina toda le debe dar una gran felicidad que se haya hallado al nieto 131, es muy importante porque esto demuestra que una política de Estado, como es la de Memoria, Verdad y Justicia, sigue dando sus frutos, sigue llevando alegría. Cuando me enteré de esta maravillosa noticia pensaba en qué momento, justo en los albores de la Nochebuena, más allá de quienes somos cristianos y de quienes no lo son, pero la verdad es que la Nochebuena tiene para todos nosotros una connotación especial, está siempre tan vinculada a los lazos familiares, al amor, a la paz, a la unidad en la familia, digo qué maravilloso para estas familias tan sufrientes a causa del terrorismo de Estado que en víspera de la Nochebuena, de la Navidad, se puedan reencontrar y estos nietos puedan recuperar el derecho a la identidad.

