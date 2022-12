Perotti ordenó la Provincia, según dijo antes de Navidad

En un video de tan solo 44 segundos que compartió el sábado en sus redes sociales, el gobernador Omar Perotti puso como ejemplo a la Selección nacional porque conquistó la Copa del Mundo a partir de "un gran esfuerzo", dijo que logró ordenar la Provincia de Santa Fe y adelantó que en el 2023 se podrán observar "los frutos de las más de mil obras" que su gestión lleva adelante en todo el territorio provincial.

"Estamos terminando el año con una gran alegría que nos regaló la selección a todos los argentinos. No fue casualidad, fue el fruto de un trabajo serio y de un gran esfuerzo. Que no queden dudas, ese es el camino para estar mejor", expresó Perotti en el tramo inicial del mensaje navideño que ayer por la tarde tenía al menos en Twitter más de 26 mil reproducciones, 126 Me Gusta y decenas de comentarios críticos, en algunos casos muy ácidos.

Según el mandatario provincial, a lo largo del 2022 su Gobierno pudo ordenar la Provincia aunque no brindó demasiados detalles adicionales para profundizar el análisis. "Hemos ordenado la provincia de Santa Fe, sumándole al esfuerzo que hace cada hombre y cada mujer santafesina, acompañando al que invierte, al que produce y al que trabaja, y sembrando de obras toda la provincia", indicó Perotti en una frase que para balance no es suficiente.

Después se mostró optimista para el año entrante al sostener que "el 2023 mostrará todos los frutos de las más de mil obras que han generado cientos y cientos de empleos y que nos ayudarán a todos a vivir mejor". Para despedirse, el Gobernador deseó "felices fiestas, y muy buen 2023" para todos.

Los comentarios apuntaron que en materia de seguridad no se advierte ni paz ni orden en la Provincia, en referencia a su principal promesa de campaña para las elecciones de 2019. En ese tiempo, Perotti prometía "paz y orden" con una conducción política de la policía provincial. En este contexto, varios señalaron que el departamento Rosario terminará con casi 300 homicidios en este 2022, lo que marcará un nuevo récord desde que en el 2013 se habían registrado 264.



EN RAFAELA

El intendente, Luis Castellano, también pronunció un breve mensaje en sus redes sociales para saludar a los rafaelinos poco antes de la Nochebuena. "Que en este momento de celebrar y compartir, el entusiasmo de construir un futuro esperanzador esté presente. Porque el futuro se hace, y los deseos se cumplen. ¡Feliz Navidad!", señaló el titular del Ejecutivo Municipal, quien ya comenzó el último año de su tercer mandato consecutivo.

Por su parte, el concejal de la oposición, Leonardo Viotti, dejó una pequeña reflexión. "Lo más hermoso de esta época es poder disfrutarla en familia, rodeados de ese amor incondicional de padres, hermanos, tíos, pareja y amigos. ¡Vivamos la Navidad con alegría y amor, siempre! Les deseo de corazón Felices Fiestas a todas las familias rafaelinas. ¡Un abrazo! Leo", publicó.



FERNÁNDEZ A

NIVEL NACIONAL

En plena contienda con la Corte Suprema de Justicia, el presidente Alberto Fernández pasó Nochebuena junto a su familia en la quinta presidencial de Olivos y envió un saludo a la sociedad por las fechas. "Les dejamos nuestros mejores deseos de paz, prosperidad y felicidad para todo el pueblo argentino", expresó el mandatario desde su cuenta de Instagram, en una serie de fotos junto a su pareja Fabiola Yañez y su hijo, Francisco.

En las postales de la celebración, Fernández destacó que se trata de la primera festividad de su hijo menor, nato el 10 de abril del 2022, el segundo del Presidente, y en una de las imágenes se lo ve darle la mamadera al pequeño que solo cuenta con ocho meses de vida.

A su lado, Dylan, el perro de la familia, mientras en la chimenea el fuego crepita. Las imágenes se dan en una marco de conflicto que protagoniza el Gobierno, con el mandatario a la cabeza, contra la Corte Suprema -en esta ocasión- debido al fallo favorable para la Ciudad de Buenos Aires con respecto a los fondos de coparticipación, puja histórica con la administración nacional.

En vísperas de la celebración, el jefe de Estado visitó este viernes el Hogar Juan XXIII y el Espacio de Primera Infancia (EPI) Sonrisas en el partido bonaerense de Baradero. "Vivamos esta Navidad en paz y con felicidad, sabiendo que desde el Estado estamos trabajando en el camino correcto para que la Argentina levante vuelo: cuidando al que más lo necesita. Ojalá el amor que hay aquí se distribuya en toda la Argentina", fue el mensaje que compartió el jefe de Estado desde sus redes sociales.



CRISTINA TAMBIÉN

La vicepresidenta Cristina Kirchner, quien aún no se refirió a la nueva puja del Frente de Todos contra la Corte Suprema, envió sus buenos deseos a la población con motivo de las festividades. "Quiero desearles una muy feliz Navidad a todos y todas... que esté llena de amor, de familia y de amigos! Los y las quiero mucho", manifestó junto a una foto suya, en la que se la ve en un acto, saludando.