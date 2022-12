¿Se revelará la fecha sobre las elecciones santafesinas?

Finalmente llegó el día en el que funcionarios del Gobierno provincial y dirigentes de partidos políticos con representación en la Legislatura de Santa Fe se sentarán a la mesa para debatir en torno al calendario electoral 2023 en el que se renovarán casi todos los cargos electivos, desde gobernador, hasta legisladores provinciales y municipales aunque en este caso solo la mitad, intendentes y presidentes comunales.

A partir de las 11 de este lunes, los ministros de Gobierno, Celia Arena, y de Gestión Pública, Marcos Corach recibirán a referentes de la oposición, que hace una semana habían enviado una nota al propio gobernador, Omar Perotti, planteando su malestar ante la demora en la convocatoria a los partidos políticos para evaluar el cronograma electoral. "En medio de tantas urgencias y en el marco de una gestión paralizada y sin mirada estratégica, pretendemos que al menos la salud institucional se salvaguarde", señalaron en esa carta crítica el Socialismo, la UCR, el PDP y el PRO entre otros.

Incluso la propia Arena se había comprometido en noviembre a organizar la ronda de diálogo político para diciembre. Pero no sucedió hasta que apareció el reclamo opositor. La respuesta del Gobierno provincial, que parece ceder la iniciativa política, fue efectuar la convocatoria para este lunes a las 11:00. ¿Participará el gobernador Perotti? No está anunciado, pero nadie descarta que al menos "pase a saludar" sin demasiados compromisos teniendo en cuenta que la relación con la oposición no transita el mejor momento -si es que alguna vez hubo un buen momento-.

No hay certezas sobre la fecha de las elecciones generales en Santa Fe aunque está claro que será durante el segundo semestre del año próximo. De todos modos, en el Gobierno provincial hay un mínimo consenso le sugieren en el gabinete de llevar a cabo la elección el 10 de setiembre, que es el último domingo del plazo del artículo 70 de la Constitución de Santa Fe, en el cual se estipula que la elección del gobernador y vice "debe realizarse con una antelación no mayor de seis meses y ni menor de tres" de que finalicen los mandatos, esto es, entre el 10 de junio y el 10 de setiembre. En este marco, las elecciones primarias para definir los candidatos definitivos para las generales serían el domingo 2 de julio, en tanto que la asunción de las autoridades electas será el lunes 11 de diciembre de 2023.



A NIVEL NACIONAL

La Cámara Nacional Electoral, encargada de la organización y control de las elecciones nacionales, dará a conocer el cronograma en marzo o comienzos de abril del año próximo, pero hay fechas que ya se conocen con antelación.

En términos formales, el calendario abrirá el 25 de abril con el cierre del padrón provisorio que el 5 de mayo será publicado. En tanto, el 15 de mayo es la fecha tope para la convocatoria a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

La siguiente fecha clave del calendario electoral será el 14 de junio, último día en que los partidos políticos tendrán disponible para inscribir las alianzas con las que competirán en las urnas. El 24 de junio es una fecha bisagra porque cada alianza electoral debe oficializar en la Justicia sus listas de precandidatos nacionales a senadores, diputados, presidente y vicepresidente. Entonces concluirán las especulaciones y comenzará formalmente la campaña electoral de cara a las PASO.

El 14 de julio se designarán las autoridades de mesa y los juzgados electorales deben aprobar las boletas con los candidatos. El 11 de agosto, en tanto, se iniciará la veda electoral y el 13 de agosto se celebrarán las PASO. El 15 de agosto comenzará el escrutinio definitivo cuyo resultado proclamará las listas definitivas que competirán en las elecciones generales del 22 de octubre.