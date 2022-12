Se confirmaron las cuatro primeras y las dos últimas en el calendario de TC

Durante una original presentación realizada en la base Marambio de la Antártida Argentina, el Turismo Carretera dio a conocer las 15 fechas que disputará a lo largo del año 2023.

En esa oportunidad se confirmaron las sedes de las cuatro primeras carreras y de las dos últimas, destacándose la primera visita al nuevo autódromo de la ciudad santacruceña de El Calafate.

Como viene ocurriendo en las últimas temporadas, se repetirán los escenarios del inicio y el cierre, que serán los trazados de Viedma y San Juan Villicum.

Si bien no se anunció cuando se llevará a cabo la prueba, se descuenta que el TC regresará al autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de la ciudad de Buenos Aires, quedando ocho casilleros libres, uno de los cuales estaría reservado para la esperada visita a Rafaela.

Las fechas ya se definieron en su totalidad, pero todavía no se anunciaron todos los circuitos que recibirán la categoría y a su telonera, el TC Pista, de acuerdo con el siguiente detalle:

Primera fecha: 12 de febrero, en Viedma (Río Negro).

Segunda fecha: 5 de marzo, en Centenario (Neuquén).

Tercera fecha: 26 de marzo, en Toay (La Pampa).

Cuarta fecha: 16 de abril, en El Calafate (Santa Cruz).

Quinta fecha: 30 de abril, autódromo a confirmar.

Sexta fecha: 21 de mayo, autódromo a confirmar.

Séptima fecha: 11 de junio, autódromo a confirmar.

Octava fecha: 2 de julio, autódromo a confirmar.

Novena fecha: 23 de julio, autódromo a confirmar.

Décima fecha: 20 de agosto, autódromo a confirmar.

Décima primera fecha: 17 de septiembre, autódromo a confirmar.

Décima segunda fecha: 1° de octubre, autódromo a confirmar.

Décima tercera fecha: 29 de octubre, autódromo a confirmar.

Décima cuarta fecha: 12 de noviembre, en Toay (La Pampa).

Décima quinta fecha: 3 de diciembre, en Albardón (San Juan).



EN LO TÉCNICO

Después de más de cuatro años sin variantes en el reglamento técnico de la categoría, se introducirán algunas modificaciones para la temporada 2023.

En ese sentido, puede adelantarse que tendrán mejoras Dodge y Chevrolet, en tanto que habrá una quita de prestaciones para Torino, mientras que se aplicarán cambios en Ford y Toyota.

Alejandro Iuliano, en su carácter de gerente técnico de la ACTC, adelantó: "Vamos a unificar el peso mínimo en 1.315 kilos para todas las marcas. Esto representará un incremento de 15 kilos para Torino y una reducción de 10 kilos para Chevrolet y Dodge, mientras que Ford se va a mantener igual que este año; respecto de Toyota no tendrá variantes en ese aspecto".



LAS TELONERAS

Treinta y seis pilotos fueron habilitados para ascender de categorías en las teloneras de la ACTC:

TC Pista: Rudi Bundziak, Jerónimo Teti, Thomás Micheloud, Nicolás Moscardini, Alfonso Domenech, Maximiliano Vivot, Gerónimo Gonnet, Franco Deambrosi, Juan Ignacio Maceira, Gaspar Chansard, Tomás Brezzo, Tomás Abdala y Sebastián Reynoso.

TC Mouras: Ignacio Faín, Matías Cravero, Jorge Barrio, Lucio Calvani, Nicolás Meichtri, Thomás Ricciardi, Alexander Jakos, Lautaro Piñeiro, Benjamín Ochoa, Valentín Jara, Faustino Cifre, Renzo Blota y Cristian Beraldi.

TCP Mouras: Marco Dianda, Gastón Iansa, Bautista Dose, Alfredo Esterkin, Felipe Bernasconi, Genaro Rasetto, Manuel Borgert, Thomás Pozner y Alejandro Irazusta.