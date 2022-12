Empleo: los siete perfiles más solicitados en 2022

Un relevamiento realizado en los últimos días arrojó como resultado que fueron siete los perfiles laborales más demandados durante este año que termina. En ese sentido, Grupo Ceta se encargó de analizar esta variable y postuló a los sectores de la industria que registrarán mayor demanda de empleo en 2023.

Según el Informe de Datos Laborales 2022, que surge de datos relevados por esta empresa y por las cifras oficiales aportadas por el INDEC y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, los siete perfiles laborales más solicitados en la Argentina fueron: Empleados contables; Técnicos de mantenimiento; Operarios y jefes de depósito; Ejecutivos comerciales; Personal del área de RRHH; Personal de administración en general; Empleados para el sector Compras.

Asimismo, los sectores con mayor expansión del volumen de avisos de búsquedas laborales fueron: Administración y Finanzas, Recursos Humanos, Gastronomía y Turismo, Gerencia y Dirección General, Minería, Petróleo y Gas y Atención al Cliente.

En un recorte por regiones, las que presentaron mayores tasas de actividad de búsquedas laborales durante el 2022 fueron el Gran Buenos Aires, Cuyo y la región pampeana, mientras que la de menor actividad fue la Patagonia.

Para 2023, se espera que los sectores que registrarán la mayor demanda laboral por región serán:

Noroeste: Logística, agroindustria, minería, hotelería, técnicos con conocimientos específicos, puestos comerciales, empaque.

Noreste: Operarios de depósito, atención al cliente, cajeros, comerciales, contables y oficios.

Cuyo: Logística, operarios de depósito, profesionales de área, cajeros, atención al cliente, hotelería y gastronomía.

Buenos Aires: Contables, técnicos, operarios, comerciales, administración, ingenierías, logística, IT y venta.

Centro: Carga y descarga, técnicos de manufactura, profesionales de RRHH, comerciales, administración y contables, IT.

Patagonia: Logística, técnicos, atención al cliente, gastronomía, pesca, oficios y abastecimiento.

De acuerdo con datos del INDEC, los sectores económicos que más crecieron durante 2022 en Argentina fueron Hotelería y Gastronomía (33%); Explotación minera y Canteras (15%); Transporte y Comunicaciones (10,8%) y Electricidad, Agua y Gas (5%).

Por su parte, la industria manufacturera, el comercio mayorista y minorista y el sector de reparaciones tuvieron mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE (Estimador Mensual de Actividad Económica).

De las 46,2 millones de personas que habitan la Argentina, se estima que 12,9 millones tienen al menos una ocupación (trabajan, como mínimo, una hora), mientras que otros 0,6 millones de personas no cuentan con una ocupación sino que buscan empleo activamente y están disponibles para trabajar.

Respecto del nivel de formación, entre la población que cuenta con al menos una ocupación en Argentina, el 60% posee el secundario completo y el restante 40% cuenta con estudios de nivel superior y universitario (completo o incompleto).

En términos de remuneración, el salario promedio pretendido en noviembre de 2022 fue de $192.000, cifra que representa un alza interanual del 39,2%. (NA)