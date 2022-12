Un domingo navideño con mucho trabajo en la guardia del Hospital

Luego de la llegada de Papá Noel y de las celebraciones navideñas que se llevaron a cabo en la ciudad con posterioridad a la hora 0 de este domingo, siempre es habitual informar acerca de las secuelas que dejaron los festejos de este tan esperado y particular 24 de diciembre.

En primer término, debemos destacar que la guardia del Hospital "Jaime Ferré" fue bastante movidita, donde los profesionales de la salud debieron trabajar de manera activa más de lo que en la previa suponían, donde debieron atender a varios pacientes por diferentes situaciones tanto en la noche como durante la mañana de este último domingo del 2022.

Según la información suministrada por el director del nosocomio, Emilio Scarinci, se atendieron gran cantidad de intoxicados, alrededor de 10 jóvenes, ya sea por la ingesta de alcohol y/o de otras sustancias o diferentes estupefacientes. Además, ingresaron 2 heridos por el uso de armas blancas, donde uno de ellos sufrió un ataque con una navaja tras haber participado en un accidente de tránsito, mientras que el restante resultó herido luego de una riña. En tanto, también debieron ser atendidos traumatizados en incidentes viales que se produjeron en Rafaela y la región, donde se registraron lamentablemente varios, además de una un quemado importante (no vinculado a pirotecnia, lo que no deja de ser una gran noticia). Este joven se encuentra en estado reservado luego de haber caído arriba del fuego donde se encontraba cocinando.

En cuanto a los diferentes operativos que se llevaron a cabo en los distintos puntos de Rafaela, en donde se realizaron eventos con convocatoria masiva de jóvenes, Gabriel Fernández, el directo de la GUR, le manifestó a este Diario que "realizamos operativos preventivos más que nada para controlar la velocidad de los vehículos, sobre todo después de la hora 4, en el horario del retorno, en la zona del autódromo, donde también participó gente de Protección Vial y Comunitaria. También hubo operativos en la ruta 34, en cercanías de un predio de fútbol amateur de calle Marchini, también cerca de Casa Tomada, todos en conjunto". Además, Fernández agregó que "reclamos por pirotecnia tuvimos muy pocos durante la noche, 3 o 4, pero sí nos llegaron diferentes llamadas o avisos por grescas e intoxicados. También, durante la madrugada, tuvimos que intervenir en un hecho de violencia de género en calle Vélez Sarsfield al 1800, donde un masculino que estaba alcoholizado y bajo el efecto de algún estupefaciente que se encontraba agrediendo a una mujer golpeó también a un compañero en la zona del estómago. Con posterioridad se realizó la denuncia correspondiente, quedando el individuo detenido en la comisaría 15 de la ciudad". Y por último, el funcionario de la Guardia Urbana de Rafaela afirmó que "estuvimos presentes también en la retención de un vehículo, una Kangoo, donde se le realizó el control de alcoholemia al propietario, arrojando como resultado 2,92 gramos de alcohol por litro de sangre. Al dueño de la camioneta lo encontraron mal estacionado, sobre calles Avellaneda y Rosario, durmiendo adentro del vehículo, procediéndose luego a la retención del mismo por los agentes de Control Público pese a la negativa del individuo. Pero en líneas generales fue una noche positiva respecto a reclamos y accidentados y un poco más tranquilos que otros años, y quedamos conformes con el trabajo que hemos realizado".



POCO USO DE

LA PIROTECNIA

Un dato positivo a tener en cuenta fue que, a diferencia de otros años, durante esta Navidad se utilizó muy poca pirotecnia y fuegos artificiales en Rafaela, ya sea en el antes, durante y después de la medianoche, y no se registraron heridos por su mala utilización. Una de las razones quizás tenga que ver con el alto costo que tienen algunos productos pirotécnicos, donde han caído algunas ventas en los últimos tiempos, y también por la gran campaña de prevención que viene realizando el municipio local ("Más luces, menos ruidos") y las distintas redes sociales difundiendo distintos mensajes relacionados con el cuidado y protección de la población más vulnerable y a los que más afecta la pirotecnia, entre ellos a nuestros adultos mayores, bebés, animales y a las personas del espectro autista.

Esto también quedó evidenciado en Buenos Aires, donde los heridos por pirotecnia y accidentes domésticos en Navidad bajaron de manera considerable en la ciudad, en comparación con los últimos años, ya que solo nueve personas, siete de ellas menores de edad, fueron atendidas en los principales centros asistenciales porteños. En comparación a esta celebración, pero de 2021, se produjo un descenso del 48% en comparación a los 17 heridos que ingresaron a los nosocomios porteños por lesiones provocadas por pirotecnia, descorches y agresiones, mientras que en 2020 fueron atendidas un total de 18 personas. Los especialistas señalaron que esta cifra representó un descenso absoluto en la cantidad de casos en este nosocomio, ya que en 2019 habían sido 80 las personas atendidas, en 2020 fueron 41 -en plena pandemia por Covid-19- y el año pasado, 53, contabilizando ambas fiestas. La jefa de guardia del Hospital de Quemados, Analía Aloisio, indicó que el descenso de casos "se debe a una caída en la venta de pirotecnia que viene siendo constante desde hace varios años". "Hace 30 años nosotros atendíamos en la guardia para estas fechas unas 400 personas, pero desde hace varios años se redujeron a unos pocos casos", agregó.



EN SANTA FE

Por su parte, durante la madrugada de este domingo de Navidad, la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe llevó adelante un operativo especial de control del que participaron agentes de tránsito y de la GSI, quienes recorrieron la ciudad prestando colaboración a la Policía, en espacios públicos estratégicos. Entre las actuaciones, que se extendieron desde la 1:30 de este domingo y hasta las 8 horas, se desarrollaron controles vehiculares en distintos puntos de la ciudad.

Las verificaciones se realizaron en los sitios definidos en la planificación y, con el transcurso de las horas, se trasladaron a otros lugares de la ciudad. La Dirección de Tránsito ubicó agentes en las zonas de bulevar Gálvez, el Puente Colgante, las costaneras Este y Oeste, entre otros espacios públicos donde se concentraron las y los santafesinos. En el corredor de la Ruta Provincial 1, el despliegue operativo se concretó en articulación con la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV). Según se informó, durante la madrugada se retuvieron nueve autos y once motos, tres por test de alcoholemia positivos. Por otra parte, la Dirección de Controles Especiales también realizó verificaciones de expendio de bebidas alcohólicas y ruidos molestos, en su mayoría por denuncias al número de Atención Ciudadana.



EN ROSARIO

Por último, solo se detectaron dos casos de alcoholemia positiva durante los controles realizado por la Navidad en Rosario. En ese marco, fueron prevenidas varias fiestas callejeras con presencia de inspectores y fue clausurado un club por llevar adelante una fiesta no habilitada. En cuanto a atenciones médicas, hubo una disminución en los casos de accidentes en la vía pública, registrándose 11 casos. Además hubo 8 atenciones por heridos por uso de pirotecnia. Los dos casos de alcoholemia positivo representa una baja tasa en Rosario, donde rige la normativa de Alcohol 0. En ese sentido, la graduación máxima de alcohol fue de 1,35 gr/l. En cuanto a las fiestas autorizadas, se inspeccionaron las tres convocatorias masivas (Hipódromo, Autódromo y Playa de la Música) sin detectarse mayores novedades y con el cumplimiento por parte de los organizadores privados de todas las exigencias planteadas por el organismo de control.