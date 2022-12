Ezequiel Medrán se sinceró y reconoció: “Quisiera tener a todos los refuerzos desde el primer día”, y explicó: “A mí me gusta tener un equipo físico y así se los puede preparar para competir como me gusta”. Aún por barrio Alberdi no hubo ninguna incorporación de cara a la temporada 2023 de la Primera Nacional y si bien el DT no desespera, reconoce que es hora de empezar a sumar…

“El mercado es duro y difícil, aunque sabemos que es un mercado largo, muchos tienen contrato hasta fin de mes y siempre están especulando con mejores opciones como puede ser Liga Profesional o el extranjero”.

Sabido es que la dirigencia de Atlético de Rafaela busca refuerzos en todas las líneas. En las próximas horas se podrían cerrar las primeras contrataciones y en relación a ello Medrán apuntó: “Hay situaciones encaminadas y esta semana se podría contar con algunos refuerzos”.

El plantel ya suma 11 bajas en relación al que terminó jugando la temporada 2022 y el DT se refirió a las salidas de Julio Salvá y Gonzalo Lencina, las más ‘significativas’ ya que la intensión de todos era que los jugadores continuaran en la Crema.

“Lo de Gonzalo es una lástima, perdimos a alguien importante, pero tomó la decisión de irse al exterior y le deseamos lo mejor porque trabajó muy bien con nosotros, se lo merece”.

Y con Salvá, sin entrar en elogios ante su estadía por Alberdi, el DT apuntó: “El tomó la decisión personal, le salió otra oportunidad (Patronato de Paraná), quería salir del club y es una decisión totalmente respetada. Hablamos con el presidente y coincidimos que nosotros queremos jugadores convencidos de defender la camiseta de Atlético”.

El plantel profesional de Atlético de Rafaela retomará los entrenamientos este martes por la mañana, recordando que cerró la semana previa a la Navidad con minutos de fútbol ante Ben Hur en el estadio Monumental.



LOS QUE SE NOMBRAN

La dirigencia de Atlético trabaja en la búsqueda de refuerzos, y en las próximas horas se podrían estar anunciando los primeros nombres.

Algunos de los que circulan, de manera extraoficial, son los del defensor Gabriel Risso Patrón y el mediocampista Nicolás Delgadillo.

Risso Patrón es un defensor de 27 años, tucumano, que se desempeña como lateral izquierdo. Sería su primera experiencia en otro club ya que siempre estuvo en Atlético Tucumán. Mientras que Delgadillo, extremo izquierdo de 25 años, no seguirá en Platense donde estaba a préstamo y debería volver a Vélez. También registra un paso por Patronato. Su debut en primera fue en el 2015, en el Fortín, donde jugó 51 partidos antes de ser cedido a San Martín de Tucumán.