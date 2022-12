Facundo Campazzo debutó en Estrella Roja de Belgrado

Tras su salida de Dallas Mavericks, a Facundo Campazzo le tocó volver a brillar. El cordobés debutó con la camiseta de Estrella Roja de Belgrado y su nuevo equipo derrotó a Borac Mozzart por 86 a 57, en el duelo correspondiente a la fecha 12 de la ABA League de Serbia. El base del seleccionado argentino tuvo una presentación auspiciosa y ya ilusiona a los fanáticos del conjunto balcánico. Luca Vildoza, compañero de Facu, también tuvo minutos en el triunfo.

No pudo ser el último jueves por la Euroliga, pero Facundo Campazzo vistió por primera vez la casaca de su nuevo equipo, Estrella Roja, club que lo presentó como su jugador hace poco menos de una semana. El rival del nuevo equipo del cordobés fue Borac Mozzart, de la ciudad de Cacak y fue triunfo arrollador de los de Belgrado por 86 a 57 y tuvo al base como una de las figuras del equipo con 11 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias, 2 robos y una valoración final de 14. Todo, en 19:09 minutos disputados.

Pero no sólo fueron sus números lo que dejó la presentación de Campazzo. Fiel a su estilo, el basquetbolista ya mostró toda su magia con asistencias de faja, llegando hasta abajo del aro y sorprendiendo a los presentes con varias acciones que demuestran la clase de jugador que es. Incluso, en la cuenta oficial de la liga puede observarse un compilado con sus mejores jugadas y en la misma dice ”Facu Campazzo ya está dando un espectáculo en Belgrado”. Los fanáticos que llenaron el Pabellón Pionir del equipo de Belgrado aplaudieron la tarea hecha por el debutante que llena de expectativas a un equipo que es líder de la Liga ABA de Serbia 21 puntos y que también quiere ser campeón de la Euroliga.

Su compañero Ognjen Dobric fue elegido el MVP (mejor jugador) del partido. El alero de 28 años anotó 15 puntos, tomó 4 rebotes y finalizó el encuentro con una valoración de 21.

Vale destacar que Campazzo se convirtió en agente libre en noviembre pasado, cuando Dallas Mavericks, de la NBA decidió el corte del jugador, luego de haber participado en apenas 10 partidos en la temporada de la liga estadounidense. Real Madrid, club en el que permaneció Campazzo hasta mediados de 2020, tenía la opción denominada “derecho de tanteo”, que consistía en igualar la oferta efectuada por la entidad serbia y quedarse con el jugador. Pero el club de la capital española prefirió no realizar ningún movimiento y el cordobés emprendió viaje a Serbia.

El base del seleccionado argentino llegó a Belgrado en la noche del sábado 17 de diciembre y desde este lunes 19 comenzó a entrenarse junto al plantel que dirige el DT Dusko Ivanovic. Allí tiene como compañero a su compatriota Luca Vildoza, quien llegó hace unos meses procedente de Milwaukee Bucks y que también tuvo acción en la victoria del conjunto de Belgrado. El marplatense ingresó como titular, anotó 3 unidades, bajó 2 rebotes y repartió 5 asistencias en los 14:38 minutos que jugó.

A pesar de que debieron disputar su partido por la liga local, Facundo Campazzo y Luca Vildoza pasaron juntos la noche buena y la navidad y se mostraron junto a sus familias festejando en la nueva ciudad que los cobija.

El próximo partido de Estrella Roja será por la Euroliga, el próximo viernes 30 de diciembre ante Barcelona que tiene en sus filas al también argentino Nicolás Laprovittola. De todos modos, habrá que ver si puede presentarse en esa competencia, es que Estrella Roja (Crvena Zvezda, en serbio) busca subsanar algunas pequeñas irregularidades que mantiene para inscribir al basquetbolista en en la máxima competencia continental.