Los premios por ganar la Copa del Mundo en Qatar

Además de pasar a la historia por haber ganado el Mundial de Qatar 2022, la Selección Argentina se hizo acreedor de un muy importante premio en dólares que fue otorgado por las autoridades de la FIFA y la Conmebol.

En total, la Asociación del Fútbol Argentino obtuvo US$ 52.000.000 en premios, de los que US$ 42 millones fueron otorgados por la FIFA y US$ 10 millones por la Conmebol, en su rol de entidad madre del fútbol sudamericano.

Una parte de este dinero corresponde a los futbolistas y cuerpo técnico, otra al resto de los trabajadores que acompañaron al plantel, un buen porcentaje se utilizará para obras en el predio de Ezeiza y el resto irá a las cuentas de la institución para gastos corrientes.

Entre un 30 y un 40 por ciento de ese dinero va para el plantel, es decir, unos US$ 14.700.000. No solo los jugadores se quedan con este monto, sino que el total se divide entre el cuerpo técnico, utileros, cocineros y el resto de las personas que trabajaron junto a los futbolistas durante toda la competencia.

La delegación que viajó a Qatar estaba compuesta por 65 personas. Si se repartieran en partes iguales, serían unos US$ 226.000 para cada uno de los integrantes. Se trata de un cálculo estimativo.

A su vez, el 60% restante del premio, unos US$ 27.300.000, va directamente a las arcas de la AFA. Es plata para gastos corrientes, funcionamiento, sueldos, sostener superávit y tener dinero en caja, según explicaron desde el propio organismo de calle Viamonte.

Otro de los premios importantes que recibió la AFA por el título provino de la Confederación Sudamericana de Fútbol: se trata de unos 10 millones de dólares.

Sin embargo, por contrato, este dinero no se puede utilizar para otro fin que no sea obras de desarrollo, por lo que ninguno de los jugadores ni el cuerpo técnico de Lionel Scaloni podrá obtener parte de este premio.

Ese dinero irá directamente al proyecto de construcción del edificio inteligente del predio de la AFA que está inconcluso desde hace varios años.

Se trata de una obra que inició Julio Humberto Grondona, pero que tras su muerte en 2014 quedó en suspenso. La gestión de Claudio Tapia la retomó y ahora buscará darle un fuerte impulso con este dinero de la Conmebol.

En el edificio funcionarán las oficinas administrativas de la AFA, departamentos médicos, arbitraje y archivo, entre otros.

Además, una parte del premio será destinado para terminar un hotel para los jugadores profesionales y para los de inferiores. Actualmente, en el predio de Ezeiza se están ejecutando 42 obras.

Por normas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) la AFA tiene que ingresar el dinero al país y liquidarlo al valor del dólar oficial, que está rondando en los 171 pesos. De esta manera, los 52 millones de dólares equivaldrían a 8.892 millones de pesos.

Según el manual de balance de pagos del Fondo Monetario Internacional, los premios que cobra la AFA son servicios, recreativos y culturales (código S24), por lo que tienen obligación de ingreso y liquidación.

A los jugadores que tienen residencia fiscal en el exterior, la AFA puede abonarle los premios en dólares, por lo que se da una situación particular.

Esos futbolistas deberán vender los dólares a $171 y luego comprarlos a $180 para acreditarlos en sus cuentas. (Fuente: TN).