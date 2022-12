Por Fernando Algaba



No había otro igual en Rafaela. El Tobogán del parquecito infantil “Malvinas Argentinas” era único. El nombre del parque fue impuesto por Decreto municipal N°6453 en el inicio del conflicto bélico entre Argentina e Inglaterra, el 2 de abril de 1982. Ubicado en Av. Mitre esquina Tucumán, pleno centro de la ciudad, no hay una fecha de origen, pero estimativamente es un parque que existe desde hace 80 años, o por lo menos con datos de que en los años 40 ya existía. Por lo tanto, es incontable la cantidad de niños y niñas que utilizaron sus juegos.

Famosos fueron los botecitos, los toboganes, hamacas, calesitas, etc. Pero había un tobogán que, por su altura y pendiente, se había transformado en temible para la mayoría de los pequeños rafaelinos, tanto que quedó instalado como El Tobogán. Transformándose en un gran desafío de animarse a subir y tirarse por el mismo.

En los últimos tiempos, el Municipio puso en marcha un programa de conservación y puesta en valor de los espacios públicos. Concretamente se intervino en el parquecito para tapar el arenero central y renovar los juegos infantiles, etc.

Hoy el parquecito se quedó sin sus tradicionales juegos, o los que fueron quedando con el paso del tiempo, generando una profunda tristeza en el niño que llevamos adentro.

Lo lamentable de esta situación es la frialdad de los funcionarios municipales y la escasa consideración que se ha tenido en brindarle un homenaje a este tradicional formato de parque y conservar alguno de sus juegos a modo de ejemplo para las futuras generaciones, coexistiendo lo viejo y lo nuevo, lo tradicional y lo moderno.