Un cierre de año junto a los recicladores urbanos

Representantes de diversas áreas del Municipio y empresas que trabajan por la correcta gestión de los residuos en Rafaela, se acercaron a brindar un cálido saludo a los integrantes de las Cooperativas de Recicladores Urbanos que trabajan en el Complejo Ambiental. En el evento, que contó con la presencia del Intendente, se reconoció la tarea diaria en favor del reciclaje.

Estuvieron también presentes, la secretaria de Ambiente y Movilidad María Paz Caruso, el secretario de Producción, Empleo e Innovación Diego Peiretti, el subsecretario de Servicios Públicos y Transporte Franco Sanmartino, la directora del Complejo Ambiental Claudia Insaurralde, y los integrantes del equipo de trabajo del Instituto para el Desarrollo Sustentable, Sergio Amaya, Ana Sacone y Gisela Daniele.

Se realizó un balance del año, poniendo en valor el intenso trabajo en equipo y las alianzas público-privadas que tanto favorecen y caracterizan a la ciudad de Rafaela en materia ambiental.

Además, se entregaron productos donados por 17 empresas locales. Las instituciones que realizaron aportes, valorando el trabajo y esfuerzo diario de los recicladores son: Municipalidad de Rafaela, Sucesores de Alfredo Williner S.A., Cormorán S.A., Sodecar S.A., Acerma S.A., Alquicon S.A., VMC Refrigeración S.A., Austin Powder Argentina S.A., Saputo Inc., Limansky S.A., La Anónima, Hiper Libertad Rafaela S.A., Amiun S.A., Asociación Mutual Pyme Rural, Carlos Andretich S.A., Fundación Banco Santa Fe y Faben S.A.

“Agradecemos a las empresas que acompañan esta labor, y especialmente a los recuperadores urbanos por su trabajo diario, porque ante cualquier adversidad, están en la planta separando los residuos", remarcó Castellano en el encuentro.

También destacó que el trabajo que se realiza en el Complejo Ambiental, la participación empresarial y ciudadana, permiten que los materiales recuperados en la planta superen las 300 toneladas mensuales. "La gestión de residuos es una política de Estado que hoy permite que la ciudad sea reconocida por su trabajo en el tema ambiental. Falta muchísimo por hacer pero creo que estamos en camino. Si hoy existen tres cooperativas que brindan trabajo a 80 personas, podemos asegurar que estamos haciendo lo que corresponde, vamos a tener trabajo para muchos más. Agradecemos a las empresas que acompañan esta labor, y especialmente a los recuperadores urbanos por su trabajo diario, porque ante cualquier adversidad, están en la planta separando los residuos. Si ustedes no están allá todos días, lo demás no existe", finalizó Luis Castellano.



TRABAJO COOPERATIVO

Actualmente, existen tres Cooperativas de trabajo conformadas por un total de 85 personas, quienes prestan servicios de recolección de residuos recuperables en comercios y empresas adheridas al programa Instituciones Sustentables, facilitando así la disposición y el traslado de materiales. Además, clasifican y enfardan los materiales recuperables que reciben de la recolección domiciliaria los días lunes y jueves, en la que también participan organizaciones locales.

Todos estos servicios responden a una política pública materializada por el Estado local en relación a la gestión integral de residuos, la cual permite que la recolección llegue a toda la ciudad, y que se vea favorecida por el aporte y la participación comprometida de los vecinos.



RECICLADORES URBANOS

Durante el encuentro, los integrantes de las cooperativas manifestaron su compromiso de seguir trabajando por la ciudad, y agradecieron a los funcionarios las oportunidades y posibilidades que les brinda el Complejo Ambiental en materia laboral, y por el apoyo de cada una de las áreas municipales para que sea posible.

Además, resaltaron el agradecimiento a los ciudadanos y el deseo de comprometer a los vecinos en estas Fiestas con la separación y disposición de materiales, a fin de facilitar la tarea en la planta.