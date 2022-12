Industria pyme creció 1,6% interanual en noviembre

La producción de la industria pyme subió 1,6% interanual anual en noviembre, a precios constantes, informó ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Así, la actividad manufacturera de este sector acumula un aumento de 2,2% entre enero y noviembre frente al mismo período de 2021.

En la comparación mensual la actividad subió 1% y CAME sostuvo que si bien los porcentajes son bajos, "parecieran cortar con la dinámica decreciente que había iniciado hace tres meses". En tanto, el uso de la capacidad instalada de las empresas se ubicó en 71,7%, un punto y medio por debajo de octubre último, ya que en algunos sectores se están realizando inversiones.

Los niveles más elevados del uso de la capacidad se registraron en Papel e impresiones (75,2%) y los más bajos en Productos químicos y plásticos (69,5%).

Según CAME, la evolución de la actividad en los primeros meses de 2023, los faltantes de insumos y las demoras en las entregas continúan ubicándose como las principales preocupaciones de este sector pyme. Los resultados surgen del Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) que elabora CAME, con una muestra que alcanzó a 357 industrias pyme a nivel nacional.

De acuerdo con el relevamiento, la mejor performance en noviembre estuvo en Productos químicos y plásticos (+9,3%) y la peor en Indumentaria y textil (-10,8%). Otro sector, el de Alimentos y bebidas, registró un aumento de 2,8% interanual y de 2,2% mensual; en el acumulado enero- noviembre sube 2,7% frente a los mismos meses del año pasado.

En Maderas y muebles, las ventas bajaron 0,1% frente al mismo mes del año pasado, pero subieron 2,9% en relación a octubre; en el acumulado enero-noviembre marcan una caída de 3,4% comparadas con enero-noviembre de 2021.

Las empresas consultadas destacaron que hay muchos altibajos en los pedidos de producción, a partir de la falta de poder adquisitivo de la gente, el desabastecimiento de insumos y las subas de precios, indicó CAME.

Por su parte, la producción de Metálicos, maquinarias, equipos y material de transporte subió 4,3% interanual, 1% mensual y acumula un alza de 2,7% cuando se comparan los once meses ya transcurridos de 2022 con los mismos meses de 2021. Aquí, faltan materias primas y hay insumos retenidos en el puerto, "pero eso no está siendo un limitante para cumplir con las entregas, porque las empresas están produciendo a demanda", aclaró la entidad empresaria.

En Productos químicos y plásticos, las subieron 9,3% interanual en noviembre y 2% mensual, mientras que para el período enero- noviembre acumulan un aumento de 4,3% anual.

Por último, en Papel, cartón, edición e impresión la producción cayó 9% anual en noviembre y 5,3% mensual; en el acumulado del año registra un aumento anual de 1,9%. (NA)