Mediante controles, AFIP regularizó a más de 167.700 trabajadores en 2022

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) logró regularizar 167.749 trabajadores en 2022 tras fiscalizaciones, controles y acciones permanentes desplegadas a lo largo de todo el año, tendientes a invitar a los empleadores a registrar o regularizar las situaciones laborales.

De esos 167.749, había 109.413 que directamente no tenían registro alguno en AFIP, informó el organismo.

De esta manera, el período entre enero y noviembre de 2022 muestra un incremento del 161% en la cantidad de empleados regularizados como resultado de las tareas de control del organismo conducido por Carlos Castagneto. Durante el mismo lapso de 2021, se habían formalizado poco más de 64.000.

La Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS), a cargo de Mara Ruiz Malec desde agosto pasado, fortaleció las fiscalizaciones presenciales y virtuales y las campañas de inducción a empleadores para que formalicen trabajadores en situación irregular.

Así, la DGRSS logró incorporar a 109.413 empleados que no tenían registro alguno en AFIP.

De ese total, 73.248 lo hicieron a partir de campañas masivas de inducción, 22.085 por fiscalizaciones presenciales y 14.080 por fiscalizaciones virtuales. En total, unos 44.033 empleadores regularizaron 167.749 trabajadores a lo largo del año.



LOS RUBROS CON MÁS

IRREGULARIDADES

El 25% de los 167.749 empleados regularizados correspondió al sector Comercio y el 16%, a Hoteles y Restaurantes. Por su parte, a Construcción y Agricultura correspondieron el 11% en cada caso y el 10%, a la Industria Manufacturera, entre las principales actividades alcanzadas por las acciones de fiscalización y control de la DGRSS.

En 2021, los trabajadores regularizados habían sumado 64.236, de los cuales 36.394 se trataron de empleados nuevos incluidos en el sistema.

Durante ese año, el 23% había correspondido al rubro constructor, 15% al Comercio e Industria Manufacturera y Transporte habían representado el 12%.

Cabe destacar que las tareas de fiscalización previsional llevadas a cabo por la AFIP forman parte de las acciones de concientización sobre los derechos de los trabajadores y de las obligaciones de los empleadores que lleva a cabo el organismo, en la búsqueda de reducir la informalidad laboral.

Los empleadores que evaden las cargas sociales no permiten que sus trabajadores accedan a una obra social y a una jubilación como tampoco garantizan una cobertura en casos de accidentes de trabajo y seguro de vida. (NA)