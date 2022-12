Ya son 18 provincias contra la Corte

Cuatro nuevos gobernadores se sumaron al rechazo del fallo de la Corte Suprema que le restituye a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de coparticipación de los fondos nacionales. Se trata de Gustavo Sáenz (Salta), Arabela Carreras (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones). De esa forma, ya son 18 los mandatarios provinciales alineados con la Casa Rosada, que recusó la medida.

El anuncio fue hecho mediante un comunicado compartido: "Las y los gobernadores de la República Argentina que firmamos este comunicado, manifestamos nuestra preocupación por el fallo de la Corte Suprema de la Nación que asigna montos que incrementan en forma desmedida los fondos de la Ciudad de Buenos Aires en desmedro de fondos correspondientes a la Nación Argentina en su conjunto".

El escrito, sobre la correspondencia de eso fondos destinados en materia de seguridad, agregó que "el traspaso jurisdiccional de la Policía, desde la órbita federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado en el año 2016, es un hecho cuyos costos fueron determinables, y que se demostró fehacientemente que la transferencia original de fondos nacionales a CABA, fue superior a la necesaria para absorber el traspaso policial".

Hasta ahora, solo dos gobernadores peronistas no se han pronunciado sobre el conflicto: el cordobés Juan Schiaretti y el santafesino, Omar Perotti, quien mantiene silencio en especial considerando que dos de los cuatro integrantes de la Corte Suprema son de la Provincia, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti.

Por otro lado, marcaron que "es importante destacar que esa es una circunstancia que es común a todas las provincias: pagar con nuestros recursos nuestra propia policía". Y completaron: "Sostenemos firmemente que esos fondos nacionales [que favorecieron a la Ciudad], al momento de ser retrotraídos deben indefectiblemente ser distribuidos de forma absolutamente federal y equitativa entre todas las jurisdicciones que conformamos la Nación Argentina".

Pese a que estos cuatro gobernadores no participaron en un principio, de esta forma se sumaron a las 14 provincias –lideradas por representantes del PJ o partidos provinciales ligados al peronismo– que ayer se reunieron por pedido del presidente Alberto Fernández en la Casa de Gobierno, donde acordaron no acatar el fallo y recusar a los jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

"El presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a RECUSAR A LOS MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA y a presentar el pedido de revocatoria ‘in extremis’ de la resolución cautelar dictada", precisaron en un comunicado posterior, donde también expresaron que "la medida es de imposible cumplimiento" y "que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad".

Al encuentro fueron Axel Kicillof (Buenos Aires); Gildo Insfrán (Formosa); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Gustavo Bordet (Entre Ríos): Sergio Uñac (San Juan); Ricardo Quintela (La Rioja); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Mariano Arcioni (Chubut); Sergio Ziliotto (La Pampa) y Raúl Jalil (Catamarca). Por videollamada lo hicieron Jorge Capitanich (Chaco); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).



LAS PROVINCIAS A FAVOR

DE LA CASA ROSADA (14)

Buenos Aires, Axel Kicillof La Pampa, Sergio Ziliotto La Rioja, Ricardo Quintela Catamarca, Raúl Jalil Chaco, Jorge Capitanich Chubut, Mariano Arcioni Entre Ríos, Gustavo Bordet San Luis, Alberto Rodríguez Saá Santa Cruz, Alicia Kirchner Santiago del Estero, Gerardo Zamora Tierra del Fuego, Gustavo Melella Tucumán, Osvaldo Jaldo Formosa, Gildo Insfrán San Juan, Sergio Uñac.



LAS PROVINCIAS QUE

SE SUMARON (4)

Misiones, Oscar Herrera Ahuad Neuquén, Omar Gutiérrez Río Negro, Arabela Carreras Salta, Gustavo Sáenz.



LAS PROVINCIAS

QUE NO ADHIEREN (5)

Córdoba, Juan Schiaretti Santa Fe, Omar Perotti Mendoza, Rodolfo Suárez Corrientes, Gustavo Valdés Jujuy, Gerardo Morales . (NA)