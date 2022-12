Más tensiones

El ex ministro de Economía Hernán Lacunza advirtió que traerá "severas tensiones en la economía" si el Gobierno nacional insiste con no acatar el fallo en el que la Corte Suprema de Justicia que restituyó fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.

"No acatar el fallo de la Corte traería severas tensiones en la economía", enfatizó Lacunza en un comunicado y detalló que "son 150 mil millones de pesos en juego". En esa línea, el economista explicó: "Te dispara los riesgos financieros, cambiarios, sube el riesgo PAÍS; sumado a que venimos con una inflación al 100% y pobreza del 50%. Imaginemos al que tiene que invertir en Vaca Muerta".