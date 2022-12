Fin de semana navideño y lluvioso

Pasado el inolvidable fin de semana del Mundial en el que la Selección logró la Tercera Copa, ya llegamos a la Navidad. Y parece que el clima no será ni muy caluroso ni muy soleado como seguramente lo deseábamos. La temperatura comenzó a descender ya desde el jueves, y ayer viernes la mínima fue de 20 C..

Durante la madrugada del viernes se registró 1 mm de lluvia, a la mañana cayeron algunas gotas aisladas mientras que a la tarde alcanzó los 4.1 mm, acompañada por una humedad del 95% y por un viento sudoeste de 14 km/h según el sitio Clima Rafaela.

Los productores agropecuarios juntaban las manitos y miraban al cielo para que las precipitaciones sean abundantes, en tanto que los comerciantes pedían que lluvia se postergue hasta la noche para no obstaculizar la llegada de las familias al centro en busca de los regalos para la Nochebuena.

En cuanto a la temperatura para este sábado, se espera una mínima de 20 C, mientras que la máxima llegará a 25°C según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Además, se prevén también tormentas fuertes durante la madrugada y la mañana (otra vez complicará a quienes aún deben salir de compras de regalos o para la mesa de Nochebuena) y chaparrones por la tarde, en tanto que a la noche ya no habrá lluvias pero permanecerá mayormente nublado para la hora del brindis.

El debate en los distintos hogares será si armar la mesa familiar en el patio o en el comedor. Habrá que improvisar y resolver sobre la marcha.

Con respecto al domingo, se anticipa que el clima seguirá fresco. Durante la madrugada y la mañana, estará mayormente nublado, y es probable que a la tarde se asome tímidamente el sol, presentando una temperatura mínima de 19°C, mientras que la máxima será de 26°C según el SMN.

Un tema será la celebración de la Navidad en los cuatro eventos que se organizan para la noche del sábado aunque en realidad comenzarán en la madrugada del domingo. El Complejo La Redó, el Autódromo y Nikita Club necesitan del buen clima porque son fiestas al aire libre. La incógnita será cuál será el registro de lluvia de este sábado: si es alto es posible que el barro complique a alguna de las propuestas.

Y el lunes, le daremos la bienvenida a la última semana laboral del año con una temperatura en aumento, con la esperanza que recibamos el 2023 con sol. Si bien la máxima será de 28°C el lunes y 29°C el martes, desde el miércoles el verano comenzará a poner presión con una temperatura máxima de 35°C.