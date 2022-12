En la presente semana vivimos una alegría que nuestra Nación necesitaba, una alegría para todos, donde la grieta no estuvo y se encontraron todos para festejar el deseado logro que unió al país. Tuvimos en nuestra ciudad un festejo multitudinario, nunca visto en los 140 años de vida, mientras que, en la capital del país, se pudo observar también la mayor movilización de la historia de nuestro pueblo.

¿Y por qué se logró esto? Porque se hicieron las cosas bien, sin transporte gratis, no se repartió dinero, no se prometieron planes, no se le dio nada físico a la gente, solo alegría y cosas bien hechas. Los diferentes movimientos políticos deben leer y entender esto, hacer las cosas bien tiene premio, hacerlas mal trae consigo un castigo en las urnas.

Desde el Seleccionado de Scaloni se le mostró un modelo a la sociedad que desde otros ámbitos no se les ofrece, se vieron festejos en familia, caballerosidad con el derrotado -más allá del post partido con Países Bajos, donde es necesario ver la película completa-, empatía, compañerismo, aun con aquellos que ya no participaban como el caso del Kun Agüero, se festejó con hijos y parejas, y nunca se perdió la fortaleza y la valentía para defender lo propio.

Los ganadores de la Copa del Mundo evitaron meterse en la grieta que tanto daño nos hace al país y a la economía. Sería conveniente que los imitemos, al menos tratando que no nos arrastren a ella.

Lo mismo festejamos en Navidad, alguien que hizo las cosas bien, sin el buenismo de la corrección política, no fue con los poderosos de entonces, nació humilde, en el seno de una familia, la cual tuvo que exiliarse como muchos en este mundo, que actuó sin querer quedar bien con todos, lo cual sabemos no es posible, al actuar se toman decisiones y buscar la verdad es una de ellas, la verdad siempre incomodará a algunos.

La acogida a la Selección de fútbol nos demuestra que la gente desea ver en sus líderes, valores como la fidelidad, compromiso, esfuerzo, así como se vio también en los símbolos y gestos que el pueblo tiene sed de Dios y de búsqueda de la verdad, y que la busca donde puede, por eso se llama dios a algunos jugadores y el enorme Lionel Messi tiene que salir a pedir que no desea que lo llamen así, ya que el verdadero Dios es quien le dio el don para el fútbol. También aclara que recibe el don, pero que no es suficiente, que hay que sacrificarse y desarrollarlo para que dé frutos como lo hizo él.

El Mundial de Qatar fue el quinto que jugó Messi, pero es el primero que ganó porque detrás de esta conquista hay cosas que no había en las anteriores. Hubo más esfuerzo, mérito, experiencia, fracasos anteriores, equipo, estrategia, lágrimas y sudor.

En la vida y en los negocios es igual, existen dos caminos, el corto con atajos que solo me llevará al dinero con todas sus consecuencias y el largo y dificultoso que nos lleva a hacer siempre las cosas bien, para que al final, esté la recompensa, no solo en dinero, sino en esas riquezas que no perecen, como el amor de una familia, de amigos, el reconocimiento del correcto desempeño y por supuesto la vida eterna. Convirtiéndose, el dinero y los negocios, en un medio para alcanzar la riqueza verdadera.

Quienes son campeones del mundo de fútbol, así como quienes triunfan en cada espacio de la vida, deben acompañar a aquellos que no se sienten incluidos en el logro, quienes se encuentran inmersos en la pobreza que podemos definir como falta de oportunidades, como segregación, falta de inclusión, siempre sin perder la alegría de sentirse amado y elegido por Dios.

Ahora, con la Copa del Mundo en nuestra tierra, es el momento de los jugadores y de los hinchas de disfrutar el logro. Con la llegada de la Navidad es el momento del disfrute de la vida en la tierra, porque el Salvador ya pagó el precio por nosotros, para que seamos alegres aquí y ahora, ayudando a ser felices a los que nos rodean, acompañando a quienes no consiguen salir del sufrimiento y de esa manera alcanzar el máximo logro, la vida eterna.



