El municipio decomisó pirotecnia y sigue pidiendo que no se utilice

Un grupo de jóvenes continúa recorriendo los locales comerciales de la ciudad para concientizar a la comunidad sobre la importancia de celebrar Navidad y Año Nuevo cuidando a la población más vulnerable y a los que más afecta la pirotecnia.

El mensaje que se difunde, al igual que el año anterior, es: "Más luces, menos ruido". De esta forma se busca alentar los festejos con el desarrollo de diversos rituales, utilizando la creatividad y los elementos que tenemos en casa.

Cabe destacar que esta campaña también se replica en todas las redes sociales del Estado local con el objetivo de llegar a la mayor cantidad de personas para que puedan adherir a esta propuesta.

Es importante tener en cuenta que la pirotecnia daña a los adultos mayores, bebés, animales, a las personas del espectro autista, a aquellas que tienen alguna discapacidad o hipersensibilidad sensorial. También a los que padecen enfermedades y malestar al ruido ensordecedor y la contaminación acústica. Sufren miedo, estrés, palpitaciones, taquicardia, afectación del sistema inmunitario y, en caso de enfermedad, empeoramiento de la salud del paciente.

Asimismo, la manipulación incorrecta de pirotecnia puede llevar a provocar lesiones como mutilaciones, fracturas, luxaciones, heridas, lesiones oculares con perforación y penetración de cuerpos extraños, hipoacusia por perforación del tímpano y quemaduras de diversas consideraciones.

Además, su uso inadecuado es la causa de daños materiales a bienes privados y públicos con incendios en zonas arbóreas, coches calcinados, toldos en llamas, y en el espacio que habitamos como consecuencia de la contaminación ambiental y acústica.



LOCAL NO HABILITADO

Mientras tanto, agentes municipales decomisaron este viernes artículos de pirotecnia exhibidos en un local no habilitado para la venta de este tipo de elementos. El comercio cuenta con otro tipo de permiso de trabajo no relacionado al mencionado rubro. Por tal motivo, luego de la inspección, los funcionarios públicos retiraron los productos. Al lugar concurrió el juez de Faltas Municipal de la 3ª Nominación, Rubén Pavetti, quien verificó que, apoyado en la normativa vigente, eran artículos considerados de impacto sonoro no autorizados para su venta.