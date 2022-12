El Consejo Federal de Salud analizó la situación epidemiológica actual

El secretario de Salud provincial, Jorge Prieto, participó de un nuevo encuentro del Consejo Federal de Salud (COFESA) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en representación de la cartera sanitaria provincial. En el mismo se presentaron diversas temáticas, haciendo hincapié en la situación epidemiológica actual por la cual está atravesando todo el territorio nacional. Al respecto, Prieto indicó que "se hizo la presentación a través del INCUCAI del programa Procurar, que consiste en reivindicar a la cantidad de personas que superan las 10 mil en lista de espera para ser trasplantado. Aquí se remarca que el actor principal para la generación de donantes es el hospital, lo que cambiaríamos a un modelo intrahospitalario más que extra, fundamentalmente porque el Procurar tiene que hacerse con la mayor calidad posible". "La provincia de Santa Fe cuenta con dos establecimientos que hacen ablación y procuración de órganos que son el hospital Clemente Álvarez de Rosario y el Cullen de la ciudad de Santa Fe", continuó.



CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

TRIPLE VIRAL Y POLIOMIELITIS

Otros de los temas trabajados en esta reunión fue la continuidad de la campaña de vacunación. "Al 21 de diciembre la ciudad de Santa Fe alcanzó un registro de casi un 75%, Buenos Aires un 49%, CABA un 51%. El rango etario vacunado es entre los 3 y 4 años y se alcanzó a nivel general un 63%", destacó Jorge Prieto. "En las 24 jurisdicciones ocurre que en los grandes conglomerados es donde menos vacunas se colocaron. Se calculan que faltan vacunar unos 830 mil niños y niñas. Recordemos que el Consejo Federal de Educación resolvió que para el ingreso escolar 2023 es obligatorio el completo esquema de vacunación de calendario como así también todo lo que son dosis adicionales", agregó el secretario de Salud.



VACUNACIÓN COVID

Por último se brindaron detalles de la situación de alza de casos positivos de Covid 19 por la cual está atravesando el mundo y la región. En este sentido, el funcionario santafesino resaltó que "se ha visto en todos lados un incremento de casos de la semana 46 a la 50. El 80% de las notificaciones la tiene el AMBA, continúa el noroeste argentino. La importancia de esto es ver cómo ha crecido el número de casos, hemos pasado de 4000 a 17000 en una semana y luego a 33000 lo que ha hecho que en la última semana alcancemos los 48000 casos positivos a nivel nacional". "Aquí queremos remarcar la importancia que tiene la vacuna y sobre todo intentar alcanzar la población que tiene mayor movilidad desde el punto de mayor contacto social. Santa Fe tuvo un incremento del 221% haciendo un total de 2029 casos", destacó.



MONITOREO PERMANENTE

DE OCUPACIÓN DE CAMAS

Finalmente en el COFESA remarcaron la importancia del control permanente de la cantidad de camas disponibles en los hospitales. Al respecto, Jorge Prieto informó que "en cuanto a la ocupación de camas, el 76% tiene que ver con patología general, incluida la respiratoria, dentro del cual está covid. La variante que circula sigue siendo Omicron, tiene una alta transmisibilidad y se debe pensar el testeo con predominancia en los factores de riesgo y apuntar fundamental en la vacunación y en la detección en las comunidades cerradas". "Se recomienda a aquella persona que esté son síntomas de algún proceso respiratorio no socializar, si tiene factores de riesgo realizarse el test correspondiente, uso del barbijo en todos los establecimientos de salud público y privado tanto para el paciente como para el personal de salud, hacer una vigilancia de las enfermedades respiratorias y crear en cada lugar corredores seguros", mención el funcionario santafesino. Por último, el secretario de Salud explicó que "hoy sigue la percepción de riesgo, que implica esto? Que deberíamos habernos vacunado antes porque cada vez que se incrementa el número de casos nosotros vamos a vacunarnos, la idea es que estemos por fuera de esos 120 días haber recibido una dosis adicional de al cual sea el refuerzo. El 2do refuerzo en Santa Fe, registrado a nivel nacional es el 22%". "Las personas nos preguntan si seguimos vacunando con la vacuna monovariante o esperamos la bivariante. Nosotros decimos que la mejor vacuna es la que está aplicada y la tenemos en nuestros brazos. Seguramente en la etapa invernal por otoño, en abril, seguramente va a llegar esta bivariante y se va a colocar. Lo importante es que estemos todos vacunados para disminuir los riesgos de hospitalización", cerró Prieto.



HABLO MARTORANO

En tanto, frente al incremento de casos de Covid-19 tanto a nivel nacional como provincial, la ministra de Salud de Santa Fe Sonia Martorano señaló en las últimas horas que “lo más conveniente” para estar en lugares cerrados y pocos ventilados -como, por ejemplo el transporte público- es usar barbijo, pero también insistió en “lo más importante es vacunarse”. La recomendación es inocularse si ya pasaron 120 días de la última inoculación. “El número de casos está subiendo, claramente, a nivel nacional, provincial y local. Registramos 2.300 casos, que tampoco es un número real, ya que no se realizan tantos hisopados. Pero vemos que en los últimos tres reportes, teníamos 88 casos, después pasamos 400 y ahora tenemos 2.300. Es un incremento importantísimo”, afirmó.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, la titular del área Salud del gobierno provincial subrayó que por ahora “se está hisopando a mayores de 50 años y a personas con comorbilidades. Es decir, debe haber muchísimos más casos. Lo interesante es que si bien hay gente internada en terapia intensiva, algunos con respirador, y en sala general, no es el número altísimo que tuvimos en otras olas. Claramente, la vacuna marcó un antes y un después en esto”.

En cuanto a las medidas de protección, la ministra de Salud “desempolvó” el barbijo o tapaboca y pidió que sea utilizado en ámbitos cerrados. ”En los centros de salud en todos sus niveles se pide el uso de tapaboca. Pero también es conveniente usarlo en los ámbitos cerrados. Por ejemplo, en un colectivo, tanto de corta como de larga distancia, que suele estar cerrado y no ventilado, yo recomiendo usar protección”, agregó. Y también volvió a recalcar en no compartir el mate, lo que generó cierta polémica en los santafesinos. "En estos días de mucho calor, mucha gente suele reunirse en piletas a tomar mate. En este sentido, aconsejamos que no se comparta el mate teniendo en cuenta esta suba de contagios". De todos modos, la ministra insistió en que “lo más importante es vacunarse. Si pasaron más de 120 días de la última dosis, hay que ponerse un refuerzo porque seguramente el nivel de anticuerpos debe estar bajo. La recomendación más importante es, en lugares cerrados usar barbijo, ventilar ambientes sobre todo ahora con las reuniones familiares y vacunarse. Hay dosis disponibles, no hay problema. Tuvimos un buen plan inicial, pero hubo un grupo que no se había colocado la tercera dosis. Hoy no importa qué número de dosis tengas. Con que hoy te pongas un refuerzo después de 120 días está bien. Lo importante es actualizar la vacunación. Lo importante es la gente se está vacunando”.



MISMO ESCENARIO

“Está sucediendo lo mismo que el año pasado. Llegó el 24 de diciembre en 2021 y había mucha gente aislada. Había también muchas colas para testear. Después de las fiestas tuvimos aumentos de casos en enero y febrero. Y probablemente este año ocurra algo similar y haya más casos. Lo interesante es que ahora tenemos mucha más inmunizaciones y gente vacunada”, sostuvo. Al ser consultada sobre si este rebrote de Covid-19 podría derivar en una restricción para acudir a piletas y natatorios en clubes y colonias de vacaciones, Martorano lo descartó de plano. “Hay que cuidarse en los ambientes con poca ventilación o cerrados. Ahí yo me pongo barbijo. Y me vacuno. Hay que tener cuidados mínimos. Yo no compartiría el mate, hoy no me parece prudente hacerlo. Hay que ir a la pileta y hacer una vida normal, disfrutar, festejar y convivir con este virus teniendo mucho cuidado”, añadió.