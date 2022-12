Perotti entregó 64 viviendas en la ciudad de Venado Tuerto

El gobernador Omar Perotti encabezó este viernes, junto a la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, y al intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, el acto de inauguración y entrega de 64 viviendas en esa ciudad del sur provincial. Se trata de casas ubicadas en barrio Santa Fe, donde se realizaron obras de infraestructura para brindar los servicios esenciales, y la provincia invirtió más de 517 millones de pesos. “Una entrega de viviendas debe ser una de las satisfacciones más importantes para cualquier funcionario, por lo que significa para cada una de las familias, para quienes están en la espera, y saber que hay un camino que tiene que tener continuidad”, señaló Perotti durante el acto desarrollado en el complejo habitacional ubicado entre las calles Urquiza, Lucero, Gobernador Crespo y Antártida Argentina. “No es un día más, cada uno de ustedes guardará este día para siempre”, presagió el gobernador, y agregó: “Empiezan aquí a escribir otra historia, una etapa nueva para cada uno. Todo lo de atrás, se atesora, pero las angustias, y la larga espera quedan en un segundo plano cuando ingresen a su nueva casa”.

“Vamos a seguir haciendo viviendas en Venado Tuerto, tenemos un programa muy avanzado de 113 viviendas -anticipó Perotti-, esta ciudad crece, es una ciudad importante, a la que hay que seguir acompañando con distintas obras de infraestructura”. “Deseo que cada uno de ustedes pueda aquí realizar su sueño, cada uno de ustedes puede empezar una etapa nueva de la vida, que tenga cada uno el mejor recuerdo de este día, que todo lo que aquí construyan sea para para el bien de cada una de las familias, y para el bien de la ciudad de Venado Tuerto, y la provincia de Santa Fe”, cerró.

Las casas cuentan con dos dormitorios, y más de 60 m2, y están equipadas con calefones solares. Además, en el lugar, se ejecutaron obras de infraestructura para el nuevo barrio que contempla desagües cloacales, agua, electricidad, gas, cordón cuneta, tratamiento de calles con enripiado, veredas con ochavas reglamentarias y alumbrado público.

En ese marco, el gobernador anunció la adjudicación de la obra del nuevo Centro Integrado de Seguridad, y Centro de Justicia Penal, que se construirá en esa ciudad con una inversión de casi tres mil millones de pesos, y que aportará al mejoramiento de las prestaciones de seguridad y justicia en todo el departamento General López. La obra se realizará donde funcionó el antiguo Hospital Gutiérrez. También comunicó la ampliación de la red cloacal local, y readecuación de impulsión, que demandarán unos 345 millones de pesos. El proyecto comprende la extensión hacia el sector norte de la localidad (Barrio San Vicente), y trabajos en la estación elevadora Ángel Lozano y la ampliación de la cañería correspondiente.



OBRAS EN TODA LA PROVINCIA

Previamente, Frana marcó la importancia de “pensar la obra pública con una mirada de derecho, en este caso el derecho al hábitat”, y agradeció poder “estar compartiendo la felicidad de acceder al sueño de la casa propia, que no es menor, porque a partir de ello comienza un nuevo capítulo de la vida”. “Esto no es un hecho aislado, es una decisión de trabajar a lo largo y a lo ancho de la provincia, sin distinción de colores políticos, en aquellas cuestiones que ayudan a que la gente viva mejor; cuando tenemos grandes objetivos las grietas no existen”, destacó la ministra. En tanto, Chiarella agració la presencia del gobernador, y sumó: “Hoy el sueño de muchas familias de la casa propia se hace realidad. Hoy saben que esta será su casa para siempre, donde sus hijos y nietos van a poder disfrutar. Y completar esta posibilidad, es realmente importante”. De la actividad también participaron, el diputado nacional, Roberto Mirabella; el secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional, José Luis Freyre, y el senador departamental, Lisandro Enrico, además de autoridades locales, y provinciales.