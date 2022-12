Cine navideño: el clásico de los clásicos

Es bien sabido, y motivo de muchísimas notas de color en todo el mundo, que las fiestas navideñas nacieron como un ritual religioso para luego convertirse en símbolo de unidad familiar con un toque comercial. Objeto de análisis sociológicos -algunos bastante insólitos- ocupan un lugar privilegiado en la historia del cine con liturgias a las que recurrió una infinidad de veces de diversas maneras, algunas paradigmáticas.

Con más de dos décadas transcurridas del siglo 21 -que incluyen algunos momentos singulares mejor analizables cuando la perspectiva permita descubrir o no qué es lo que escondían, desde el atentado al World Trade Center hasta el Covid 19 entre muchos más- se viene produciendo una singular desmovilización en cuanto a la mística que estas fechas despertaban en familias de todo el mundo. Y particularmente en los más chicos que todavía no accedían a internet o a la telefonía celular.

De golpe todos aquellos relatos que funcionaban incluso recurriendo a la magia que se cristaliza principalmente en los niños pequeños a la espera de un personaje mítico como Papá Noel o Santa Claus, vestido con un look que suele atribuirse a una lluvia de ideas de los pioneros fabricantes de Coca Cola, comenzaron a ser clásicos imposibles de actualizar.

Aquellas figuras suenan tan remotas o míticas como la lluvia de papeles antes de las 0 del 1 de enero en los grandes centros urbanos.

Este final de 2022, al menos para Argentina, tiene una singularidad extra que modifica la expectativa navideña: el Mundial de Fútbol de Qatar, en una fecha que no es la habitual para este tipo de competencias, al que se suma el impactante triunfo del equipo albiceleste. Un hecho que anticipó los festejos a lo grande (hasta ahora los más masivos que puedan recordarse en estas tierras) y que de alguna forma también puede simbolizar el mejor regalo inmaterial que en este presente muchas familias podían esperar.

La literatura y particularmente el cine, no importa su origen, han convertido tanto a la Navidad como al Año Nuevo en ejes simbólicos alrededor de los que giran historias que, generalmente, tienen como fin emocionar, conmover, hacer reír o llorar.

No es para menos porque estos finales de año convencionales o no son los que marcan el discurrir de la vida de todos y también en forma consciente o inconsciente devienen balances del tiempo que se fue.

Hay mucho cine en donde estos festejos solo son telón de fondo que agrega color a la acción, como ocurrió con el policial "Arma mortal" (1987), de Richard Donner que se inicia con el célebre tema "Jingle Bell Rock" por Bobby Helms, pero también otras donde ese momento clave es el eje, como "El regalo prometido" (1996), de Brian Levant ni que hablar de la colección de versiones de "A Christmas Carrol", de Charles Dickens, beneficiadas por el "dominio público".

La lista de propuestas -por ejemplo las que tienen formato de telefilme- es interminable, y probablemente existan muchas más obras valiosas de cinematografías menos prolíficas, que no tuvieron buena distribución, que merecerían ser subrayadas.

Sin embargo, a título de muestra las que se incluyen en este repaso findeañero pueden servir para ver cómo el cine es capaz de contar con un tema fuerte acomodable al concepto -musical- de "una que conozcan todos".

"DURO DE MATAR" (1988)

¿Quién no recuerda la singular Navidad movidita de este exitoso filme de John McTiernan? En su paso por las salas tuvo millones de espectadores que que crecieron en todos los formatos que se inventaron desde entonces que ahora repite en las plataformas, y marcó todo un momento en el género thriller y acción, además de imponer la figura de Bruce Willis, el policía protagonista.

En la ciudad de Los Ángeles, en vísperas de una cena navideña, un grupo no identificado se apodera del emblemático rascacielos Nakatomi Plaza, tomando a un grupo de personas como rehenes y solo el policía neoyorquino John McClane consigue escapar del acoso terrorista y se enfrentará a los secuestradores porque es la única esperanza de su esposa y el resto de las víctimas.

"MI POBRE ANGELITO" (1992)

Hasta el estreno de "El Grinch", ocho años después, fue la película navideña más taquillera de la historia y no es casual, porque la trama contada por John Hughes y dirigida por Chris Columbus acerca de un niño al que sus padres olvidan en casa cuando salen apurados de viaje familiar a París y debe enfrentarse a típicos asaltantes de viviendas vacías, atrapa de principio a fin.

Si bien algunos la consideran la mejor película de temática navideña de todos los tiempos, esa definición suena excesiva. Se trata de una excelente comedia pero no más que eso: las peripecias a las que se ven sometidos por el pequeño interpretado por Macaulay Culkin -cuando filmó la película tenía 11 años- estos dos ladrones un poco torpes interpretados por Joe Pesci y Daniel Stern son inolvidables.

"EL REGALO PROMETIDO" (1996)

En el filme dirigido por Brian Levant, Howard Langston, encarnado por Arnold Schwarzenegger, es un hombre de familia adicto a su trabajo quien no tiene tiempo para nada ni nadie más, cuando poco antes de la Navidad, no puede llegar a horario a la clase de karate de su hijo, Jamie, a quien le promete compensarlo con el regalo soñado.

El pequeño elige al juguete de moda, el Turbo Man, la figura más cotizada de la temporada. Liz, su esposa, le pregunta por la compra del juguete, el cual lleva varias semanas agotado, forzando a mentirle. La noticia ha alarmado a Howard quien, consciente de las promesas fallidas que le ha dado a su familia y se encuentra desesperado por conseguir el juguete.

"EL GRINCH" (2000)

En el film con Jim Carrey, dirigido por Ron Howard, según la pluma de Dr. Seuss, los Who (los Quiénes), nativos de Whosville, un pueblo que se le vanta dentro de un copo de nieve, hacen frenéticos preparativos para las fiestas navideñas. Fechas que todos celebran con felicidad y alegría, excepto El Grinch, un ser verde, peludo y solitario, amargado y con un corazón diminuto, que las detesta.

Howard es un director de éxitos, que venía de taquillazos como "Cocoon", "Splash", "Llamaradas", "The Paper" y "Apolo 13" entre más, y recuperando la historia de "How The Grinch Stole Christmas", personaje creado por Dr. Hauss, un escritor y caricaturista estadounidense, conocido por sus más de 60 libros infantiles. No se equivocó: logró recaudar 350 millones dólares en todo el mundo. TÉLAM