La ARV tuvo su Fiesta de Premiación

El reciente domingo se realizó en las instalaciones del Club Centro Cultural y Argentino de Vila la Fiesta de Premiación 2022 de la Asociación Rafaelina de Voley. Como es tradicional, se entregaron distinciones a los mejores clasificados de las distintas categorías, se conformaron los equipos ideales en cada una de ellas, hubo reconocimientos a integrantes de los seleccionados, árbitros, entre otros momentos de la celebración.

Este es un resumen:

PREMIACION SUB 13– Tercer puesto: 9 de Julio A– Subcampeón: Almagro A-Campeón: Unión A.

Equipo ideal: Armadora: Ángeles Areco (Unión de Sunchales). Opuesto: Ana Enrici (Unión de Sunchales). Puntas: Catalina Cornero (Unión de Sunchales), Rosario Genero (Unión de Sunchales). Centrales: Luisina Nievas (Unión de Sunchales), Sol Fontanesi Palavecino (Almagro). Líbero: Lola Oggero (Unión de Sunchales).

PREMIACION SUB 14: Tercer puesto: Unión A– Subcampeón: Unión B– Campeón Absoluto: Almagro A.

Equipo ideal, armadora: Sol Fontanesi Palavecino (Almagro). Opuesto: Anna Enrico (Unión de Sunchales). Puntas: Lucía Gramaglia (Almagro), Narela Paz (Almagro). Centrales: Pamela Coronel (Unión de Sunchales), Angelina Romero (Almagro). Líbero: Sofia Schilling (9 de Julio).

PREMIACION SUB 16: Tercer Puesto: Unión A– Subcampeón: Libertad A– Campeón Absoluto: Almagro A.

Equipo ideal: Armadora: Ana Gaido (Almagro). Puntas: Milagros Mesa (Almagro), Ana Luz Morlachi (Unión de Sunchales). Opuesto: Morena Coria (Unión)– Centrales: Guillermina Villa ( Unión de Sunchales), Camila Pérez (Almagro). Líbero: Mercedes Ludueña (Almagro).

PREMIACION SUB 18: Tercer puesto: Libertad A– Subcampeón: Almagro A– Campeón Absoluto: Unión A.

Equipo ideal: Armadora: Mora Oggero (Unión de Sunchales). Opuesto: Emilia Bessone (Unión de Sunchales). Puntas: Valentina Pairone (Almagro), Gina Alberto (Unión de Sunchales). Centrales: Lucia Nievas (Unión de Sunchales), Camila Pérez (Almagro). Libero: Milagros Mesa (Almagro). Mención especial para Gina Alberto, campeona Nacional categoría sub 18 representando a la Asociación en el equipo de la Federación Santafesina de Voleibol.

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA: Tercer puesto: 9 de Julio A– Subcampeón: Ambrosetti– Campeón Absoluto: Unión De Sunchales A.

Equipo ideal: armador: Federico Escobar (Unión de Sunchales). Opuestos: Franco Rosa (9 de Julio). Centrales: Nicolás Brito (Unión de Sunchales), Iván Floreani (Ambrosetti). Puntas: Santiago Córdoba (9 de Julio), Elías Mondino (Unión de Sunchales). Libero: Joaquín Jira (9 de Julio).

PREMIACIÓN PRIMERA FEMENINA: Tercer puesto: Libertad. Subcampeón: Unión. Campeón Absoluto: Almagro.

Equipo ideal: Armadora: Maira Acosta (9 de Julio). Centrales: Valentina Rebola (Brown San Vicente), Julieta Hoffman (Almagro). Puntas: Nadia Picotto (Almagro), Gina Alberto (Unión de Sunchales). Opuesto: Carolina Navoni (Libertad de Sunchales). Líbero: Julieta Demarchi (Libertad).