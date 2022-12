Copa Federación 2023: Los rafaelinos ya conocen rivales

Se cierra el año y se van confirmando los calendarios para la temporada 2023. El primer torneo que verá acción será la Copa Federación, certamen que es organizado por la Federación Santafesina de Fútbol y que nuclea a las 19 ligas que componen la provincia.

La gran noticia para la próxima edición de dicho torneo provincial, que comenzará el 29 de enero, es la cantidad de equipos participantes: de 16 se llevó a 32. A su vez, se amplía el número de clasificados a Copa Santa Fe, de 4 pasó a 8. De esta forma, los elencos que lleguen a cuartos de final se clasificarán a la Copa Santa Fe.

En representación de la Liga Rafaelina de Fútbol estarán Peñarol, Argentino de Humberto y el Deportivo Josefina.



En las últimas horas se conoció el fixture y las llaves de la Copa Federación 2023. Peñarol se medirá con Argentino de Humberto en la primera instancia, con el partido de ida en Villa Rosas y la definición en Humberto.



El ganador de dicha instancia de dieciseisavos de final se enfrentarán con el vencedor de Juventud Guadalupe y Atlético San Jerónimo.



El rival del Deportivo Josefina será Unión de Sastre, jugando la ida en Josefina y el juego de vuelta en Sastre. El que avance de ronda será rival en octavos del que vencedor del cruce entre Sp. Rivadavia y Campaña.



Todos los cruces de los dieciseisavos de final: Ex Alumnos San Antonio Obligado vs Huracán FC Vera, Atlético y Tiro vs Huracán FC VO, Carlos Gardel de Calchaquí vs Atlético Tostado, UNL San José vs Quillá, Irigoyense vs La Emilia, La Perla Recreo vs Polideportivo Llambi Campbell, Polideportivo José Arijón vs Juventud Humboldt; del otro lado de la llave: Sp. Rivadavia San Genaro vs Campaña Carcarañá, Unión Sastre vs Deportivo Josefina, Argentino de Humberto 1º vs Peñarol Rafaela, Juventud Guadalupe vs Atlético San Jerónimo, Sancti Spíritu vs Arteaga, Centenario vs Firmat, Morning Star vs Villa Cassini.