Fuerte rebote del dólar blue, que cerró en $330

El dólar blue se disparó ayer hasta losa $330, su mayor valor desde julio pasado y también subieron los tipos de cambio financieros, según las principales cotizaciones del mercado cambiario. La divisa paralela cotizó en $326 en la punta compradora, y la brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial mayorista alcanzó el 88,9%.

Para los operadores el blue estuvo demandado por una mayor circulación de pesos, por cobro sueldos y aguinaldo, generando una cobertura en la moneda estadounidense como forma de ahorro.

El blue llegó así cerca de los máximos registrados durante la crisis política por la renuncia de la ex ministra de Economía, Silvina Batakis, que llevó al dólar paralelo a cotizar en los $338 entre el 21 y 22 de julio pasados.

El Banco Central (BCRA) compró hoy US$ 57 millones en el mercado aprovechando los U$S 126 millones que aportaron las liquidaciones por el dólar soja.

El saldo positivo de compras de la autoridad monetaria llega a alrededor de US$ 1.170 por las intervenciones de las últimas tres semanas y desde que tiene vigencia la segunda etapa del dólar soja, que finaliza a fin de mes.

Entre los tipos de cambio financieros el dólar Contado con Liquidación subió hasta los $335,73, cotización que dejó hoy una brecha con el tipo de cambio oficial mayorista del 92,2%.

El MEP o dólar bolsa saltó hasta los $326,70 y el spread con el dólar oficial se ubicó en el 87%. El dólar sin los impuestos se apreció 24 centavos y operó en promedio a $181,36 para la venta, según el promedio que surge de los bancos de la plaza local y en el Banco Nación cotizó estable en $180,50 para la venta.

El dólar Qatar, que incluye impuestos adicionales, subió 48 centavos y ofertó a $362,72, mientras que el turista o tarjeta trepó aprecia 42 centavos hasta los $317,38, a solo $ 13 pesos del paralelo.

El ahorro o dólar solidario, que incluye los impuestos avanzó 40 centavos y se situó en $299,24 mientras que el mayorista que regula el BCRA, ganó 38 centavos hasta los $ 174,68. (NA)