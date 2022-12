Nueva actualización salarial para los docentes y no docentes universitarios

El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, y el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa, acordaron ayer una nueva actualización salarial para los docentes y el personal no docente de las universidades nacionales. El acuerdo firmado en el Palacio Sarmiento en el marco de la paritaria 2022, contempla un aumento total acumulado del 94 por ciento.

En el caso de los docentes, percibirán: 4% en diciembre, 2% en enero, 4% en febrero y 2 % en marzo, mientras que para los no docentes se acordó el 4% en diciembre y 8% en febrero.

Tras la firma del acta con los gremios, Perczyk ratificó que el gobierno "tiene un objetivo claro y es que los salarios se recuperen y le ganen a la inflación". Asimismo, destacó que para ellos "la discusión salarial es una parte central de la política educativa".

"Tenemos en claro que la universidad pública es una plataforma de desarrollo y una de las propuestas que tiene la Argentina para encontrar un camino mejor y más federal de justicia social con trabajo, con producción, con ciencia, y con conocimiento", puntualizó.

Por su parte, el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa, expresó: "Con esta actualización apuntamos a que los salarios le ganen a la inflación, y volveremos a reunirnos en febrero para cerrar la paritaria, contemplando la situación y la recuperación a la que nos comprometimos en la apertura".

La propuesta fue firmada por representantes de los gremios que agrupan a los no docentes universitarios en FATUN y a los docentes en CONADU, FEDUN, FAGDUT, UDA y CTERA. También estuvieron presentes representantes de CONADU Histórica que darán una respuesta en los próximos días. (NA)