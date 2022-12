Los primeros egresados de las Extensiones Áulicas del EEMPA

En la Sala IV del Complejo Cultural del Viejo Mercado se llevó a cabo anoche el acto de la primera promoción de egresados y egresadas de la Extensión Áulica “A” de la Escuela de Enseñanza Media Para Adultos (EEMPA) Nº 1007 “Libertad”.

Un día histórico para esta extensión que creció en la Fundación Progresar, a partir del trabajo articulado entre el Ministerio de Educación de la Provincia, la Secretaría de Educación de la Municipalidad y el aporte de la Fundación para la utilización de sus instalaciones.

La ceremonia contó con la presencia del Delegado de la Regional III de Educación, Gerardo Cardoni, integrantes del equipo directivo de la Escuela de Enseñanza Media Para Adultos N° 1007 “Libertad”; la secretaria de Educación de la Municipalidad, Mariana Andereggen; y el presidente de la Fundación Progresar, Gabriel Moschino.

En total fueron 16 estudiantes quienes recibieron su respectivos diplomas y premios por el desempeño mostrado. Personas que habían visto interrumpida sus trayectorias y que, de no contar con este tipo de propuesta, no hubieran podido reiniciar el camino para la obtención del título secundario.

Las autoridades presentes felicitaron a cada estudiante y destacaron la puesta en marcha de este tipo de propuestas, que rompen con los modelos tradicionales de escuela, y que permiten garantizar el derecho a la educación a todos y todas.

Cabe recordar que, la habilitación de las extensiones áulicas fue gestionada desde la Secretaria de Educación de la Municipalidad en el año 2021, cuando se detectó la presencia de un centenar de personas interesadas en retomar sus estudios, y que no habían tenido la posibilidad de hacerlo a través de las distintas opciones existentes en la ciudad. A partir de allí se crearon dos extensiones áulicas multiaño y de ciclo cerrado, cogestionadas con la Municipalidad.

En esta modalidad de trabajo, desde el Ministerio de Educación se provee la estructura docente y curricular en el marco del EEMPA local, y desde el municipio se gestionaron los espacios (el DIAT en el sector sur y la Fundación Progresar en el sector norte), su mantenimiento y el acompañamiento integral para sostener la cursada.

Es importante destacar que al plantel de docentes y equipo directivo del EEMPA N°1007 lo acompañan dos coordinadoras pedagógicas designadas por la Dirección Provincial de Jóvenes y Adultos y otras dos coordinadoras dependientes de la Secretaría de Educación del Municipio.

Los dos cursos multiaño a ciclo cerrado, arrancaron en 2021 con estudiantes de 1° y 3°. En el primer cuatrimestre del 2022 avanzaron en el cursado de 2° y 4° año respectivamente, y ahora el primer grupo de estudiantes logra concluir su educación secundaria.