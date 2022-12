Al final, el Municipio hoy trabaja con normalidad

En una semana de marchas y contramarchas con respecto al feriado y a los asuetos a la administración pública de todos los niveles, la Municipalidad de Rafaela informó ayer a media mañana que este viernes habrá atención al público en el horario de 7:00 a 12:00 tanto en el edificio de calle Moreno 8 como en las dependencias del Departamento de Licencia de Conducir que funcionan en la esquina de Avenida Santa Fe 2.112.

Por otra parte, la recolección domiciliaria de residuos se realizará de manera normal y el transporte público de pasajeros funcionará son sus recorridos y horarios habituales.

En tanto, la zona de estacionamiento controlado será libre y no habrá que abonar la estadía, lo que es una buena noticia para los rafaelinos que este viernes se espera copen el macrocentro por las compras de Navidad.

Los controles de tránsito de Protección Vial y Comunitaria seguirán en los distintos barrios de la ciudad, igual que los patrullajes preventivos de la Guardia Urbana Rafaelina. Por otra parte, el 105 y el Centro de Monitoreo trabajarán normalmente.

En lo que respecta a la licencia de conducir, el Municipio recordó que siempre se debe asistir con turno previo y con la documentación necesaria, dado que es un trámite que mayormente se realiza en el momento, exceptuando el primer carnet o alguna renovación que requieran prueba de manejo y de normas de tránsito.

El Complejo Ambiental contará con las guardias habituales, de la misma manera que el Cementerio Municipal. Las guardias sociales permanentes de Desarrollo Humanos seguirán vigentes durante todo el fin de semana. Asimismo, durante los días previos a las fiestas se continuarán realizando los controles sobre locales de venta de pirotecnia lumínica y trabajando también con aquellas denuncias realizadas.

Tal como publicó este Diario, el Municipio había anunciado un asueto administrativo para su personal tanto para el 23 como el 30 de diciembre, en línea con lo que había dispuesto primero el Gobierno nacional para sus empleados y la Provincia después también para toda la administración pública santafesina.

Sin embargo, la decisión del presidente, Alberto Fernández, de decretar un feriado nacional para el martes último para facilitar los festejos por la obtención de la Copa del Mundo por parte de la Selección, que arribó a país durante la madrugada de ese día, alteró toda la planificación.

La Provincia primero no adhirió al decreto y dijo que sus empleados debían trabajar normalmente, lo que no ocurrió porque hubo un importante ausentismo. Por eso luego dejó sin efecto el asueto de este viernes.

En el caso del Municipio rafaelino, que adhirió el martes al feriado, se recalcularon las decisiones en el marco de un delicado equilibrio por el cual parte del personal no irá a trabajar pero otros empleados sí concurrirán para la atención al público en el subsuelo del edificio municipal y en Licencia de Conducir.

Lo dicho, los estatales provinciales hoy tendrán una jornada laboral normal y, en cambio, los empleados nacionales tendrán asueto, por lo que no abrirán oficinas como la de ANSES Rafaela.