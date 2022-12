Fútbol y literatura, Messi y Casciari: lloraron todos

Lionel Messi contó ayer que se emocionó junto con su esposa, Antonela Roccuzzo, al escuchar el texto "Messi y su valija" del escritor Hernán Casciari, donde relata sus vivencias en Barcelona y lo llama al astro un "emigrante que deja la valija hecha para volver a la Argentina".

"Nos pusimos a llorar los dos cuando escuchamos el cuento. Le quiero agradecer y decirle que nos hicieron emocionar. Un abrazo grande y gracias otra vez", dijo Messi en un audio enviado al programa de radio "Perros de la Calle", que conduce por Andy Kusnetzoff.

La respuesta del capitán argentino, campeón del mundo ahora que se encuentra descansando en su mansión de la localidad de Funes -cerca de Rosario-, llegó después de la viralización del video de unos 10 minutos de duración, en el que el escritor leyó -en el programa del miércoles- un adelanto de un texto que será publicado en la revista Orsai.

"Anto me mostró lo de Hernán, lo que escribió, cómo lo contó, fue impresionante, nos pusimos a llorar los dos porque es algo muy cierto todo lo que cuenta, muy emotivo y quería mandarle un saludo a los dos", reiteró Messi.

En este cuento, Casciari compara dos tipos de emigrantes en España, los que dejan la valija hecha al lado de la puerta y defienden el "yeísmo" argentino, y los que llegan a su destino, desarman la valija y la guardan "al fondo del armario y al segundo ya hablan como los locales". Para el autor (quien vivió más de una década en Barcelona), Messi integra el grupo de los primeros y les sirvió a los argentinos en Barcelona para "resistir en las trincheras" de lo autóctono.

De hecho, Messi se trasladó a Barcelona en septiembre del 2000 y con el paso del tiempo se convirtió en el máximo ídolo de la institución aunque "nunca perdió tono argentino" al hablar con dialecto rosarino, describió Casciari.

"Los sábados del año 2003, a la mañana, en el canal estatal de Cataluña se transmitían en directo los partidos de las inferiores del Barza. En los chats de argentinos emigrados se repetían dos preguntas, cómo se hacía dulce de leche hirviendo latas de leche condensada, y a qué hora jugaba el chico rosarino de 15 años que hacía goles en todos los partidos", señaló el escritor en el inicio de su relato que se viralizó en redes sociales.



"TREMENDAMENTE CONMOVIDO"

Al saber de la reacción de Messi ante su texto, Hernán Casciari no pudo contener su emoción. "Estoy tremendamente conmovido. A quienes nos dedicamos a contar historias o a escribir, poder hacer emocionar a muchas personas es un objetivo; pero hacer emocionar a la persona que nos emociona es casi como un regalo", le contó a Télam.

En realidad, ayer cuando Kusnetzoff puso al aire el mensaje del mejor jugador del mundo no pudo contener sus lágrimas. Tampoco Casciari, incrédulo de que su arte escrito llegó al corazón de Messi de tal manera.

"No me entra en la cabeza que Lionel y Antonela hayan llorado, porque así lo contó él, que lloraron", agregó. El autor mercedino ya había escrito un texto maravilloso llamado "Messi es un perro" y ahora volvió sobre el astro desde la perspectiva de expatriados en Barcelona, que ambos compartieron.

"Es una historia de inmigrantes, lo que les costó a él y a Antonela pasar los primeros años en Barcelona y después la catarata de insultos que recibían desde Argentina. Fue tremendo y nosotros que estábamos ahí, miles de argentinos que adorábamos a ese chico, no entendíamos por qué pasaba eso", recordó.

También contó que escuchar el audio que le envió Messi fue "una sorpresa", porque no le avisaron nada antes de reproducirlo al aire en el programa de Kusnetzoff.

"Al final de la mañana me pidieron que me conectara al zoom para salir al aire, que es lo que hago siempre, aunque yo la columna la hago los miércoles. Ahí escuché el audio que Lionel le manda a Andy y, a través de Andy, me manda a mí. Fue muy conmovedor para mí conmoverlo a él", dijo Casciari.

Al final lloraron Lionel y Antonela en su vivienda cerca de Rosario, Kusnetzoff en el estudio de Urbana Play y el escritor también desde su casa.

La crónica completa será publicada en el primer número de Orsai del año que viene, en febrero, y ya se puede reservar a través de su sitio en internet.



ARGENTINA, NO LO ENTENDERÍAS

El crack rosarino Lionel Messi publicó el miércoles en su cuenta de la red social Instagram un mensaje alegórico a la histórica convocatoria del pueblo argentino que agasajó al plantel, dos días después de la conquista de la Copa del Mundo en Qatar. "No traten de entenderlo", escribió Messi en su cuenta personal junto con fotografías y un video que atestiguan el desborde y la locura que se vivió durante el trayecto que realizaron en micro descapotable por la autopista Richieri, el martes al mediodía.

"ARGENTINA. Con lo bueno y con lo malo, TE AMO", finalizó el capitán del seleccionado nacional. La cuenta de Messi en Instagram tiene un total de 406 millones de seguidores y hace tres días quebró un récord con una foto que obtuvo más de 70 millones de "me gusta". (Télam)