La excepcional trayectoria de un jugador inigualable: Lionel Messi

por Víctor Hugo Fux



Le faltaba ganar la Copa del Mundo para terminar de convencer a sus detractores, que lo discutían, solamente, en el país que lo vio nacer, como ocurrió con otros excepcionales deportistas argentinos que fueron tildados de perdedores por no haber sido los mejores en las estadísticas.

Abundan los ejemplos en tiempos no demasiado lejanos. Carlos Reutemann en el automovilismo o Gabriela Sabatini en el tenis, son apenas un par de ellos, por no haber llegado a ser los números uno en un campeonato o en un ranking.

Hasta el último domingo, sucedía algo similar con Lionel Messi, el rosarino que a los 35 años logró el galardón más preciado en el deporte más popular. Ese que despierta pasiones en este rincón del planeta y que se vive de una manera tan visceral y sanguínea que no resulta sencillo explicar y menos entender para quienes no habitan esta bendita tierra.

Messi se fue siendo un chiquilín en busca de un futuro que nadie le aseguraba. Justo es reconocer también, que el hecho de trasladarse a España, tampoco le garantizaba una carrera plagada de satisfacciones, aún cuando todos los que alguna vez lo habías visto gambetear en un potrero se ilusionaban, por sus habilidades naturales, que despertaban admiración entre los mayores.

Desde la zurda mágica de aquel pequeño de cuerpecito esmirriado y carácter tímido, brotaban con una naturalidad sorprendente, jugadas que desairaban rivales ante cada amague cuando ya vestía la casaca de Newell's Old Boys integrando las formativas de la "Lepra".

Jorge, su padre, apostó todas sus fichas por un pleno en la ruleta de la vida. ¿Qué riesgo podría asumir más que el de realizar una inversión que quizás no tendría retorno? La adaptación, fue tan dura, que no la pudieron soportar todos los integrantes de la familia de la "Pulga".

Hubo regresos anticipados al sur santafesino, pero Leo siguió dándole pelea a la adversidad. Su crecimiento le permitió hacerse más fuerte, hasta llegar al metro setenta después de tratamientos dolorosos a los que tuvo que exponerse. Ya no le faltaba nada para explotar, porque seguía desparramando marcadores con la misma naturalidad que lo hizo desde la primera vez que se hizo amigo de una pelota.

Con el "Barça" empezó a ganar todo lo que jugó. Campeonatos de Liga, Copa del Rey, Champions League. Cosechó infinidad de títulos vistiendo la casaca "blaugrana" con equipos que salían de memoria y que marcaron una época.

"Pep" Guardiola, el técnico que lo marcó, lo sigue definiendo como el mejor jugador de fútbol que jamás haya existido. ¿Quién se lo puede discutir?. El Barcelona, con "Leo" y compañía, fue una máquina de triturar rivales. Su excelencia no admite comparaciones hasta nuestros días.

Diez Copas de Liga, ocho Supercopas y siete Copas del Rey. Cuatro Ligas de Campeones, tres Supercopa de Europa y tres Mundiales de Clubes, todos defendiendo al equipo "culé", eximen de cualquier tipo de comentario.

A nivel de clubes, además, en su primera temporada en la Liga Francesa, logró consagrarse con el Paris Saint Germain en el campeonato y en la Supercopa.

Sus deudas pendientes, con su selección, las saldó en los dos últimos años. La "Pulga" ya había sido Campeón Mundial Sub20 y Oro Olímpico, pero nunca había podido festejar algo importante con los mayores.

Consiguió la anhelada Copa América 2021 frente a Brasil en el mismísimo estadio "Maracaná" y este año, luego de quedarse con la "Finalissima" ante Italia, pudo alzar la Copa de Mundo en el estadio Lusail de Qatar.

En el plano individual, también es uno de los deportistas más galardonados de la historia, al ganar siete Balones de Oro (mejor futbolista del mundo), seis Botas de Oro (máximo goleador de las Ligas Europeas) y seis premios otorgados por la FIFA.

Messi es el futbolista con mayor cantidad de goles marcados en un mismo club (Barcelona), el que convirtió más tantos en un año con 91 y el único en haber convertido 50 o más goles en nueve temporadas distintas.

Perdón por el atrevimiento, pero es simplemente una sugerencia. ¿Todavía lo van a seguir discutiendo a Lionel Messi?