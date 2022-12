El comercio amplió su horario de atención

A pocas horas de la llegada de la Navidad, y teniendo en cuenta también la efervescencia que significó la obtención del Mundial de Qatar por parte de la Selección Argentina, los comercios céntricos de Rafaela han decidido permanecer abiertos una hora más de lo habitual, aprovechando el aluvión de gente que se está evidenciando en las calles céntricas. De hecho desde este jueves, el horario de atención al público se ha prolongado hasta la hora 21. Esta modalidad continuará en la jornada de hoy mientras que para mañana, ya en vísperas de la Nochebuena, el horario de los negocios será corrido, de 9 a 17 horas. Y así lo ha adelantado Carolina Pérez, coordinadora de Centros Comerciales. "En el Paseo del Centro Rafaela hemos activado las ventas el sábado pasado. Con todo el furor del Mundial empezó a ver más movimiento en las calles y la gente todavía sigue un poco en modo Mundial y muchos se han olvidado de que en pocos días llega la Navidad. Así que en estos días las ventas navideñas se han fortalecido y en esta semana vienen bastante bien. Si bien aún faltan un par de días para la Navidad, en estas últimas horas el movimiento va a ser mucho mayor, como casi siempre suele pasar, ya que muchos esperan hasta último momento para poder comprar los regalos". Sobre los nuevos horarios de atención en los negocios en la previa de la Navidad, expresó que "este año la Navidad es media rara, ya que no hay ningún feriado de por medio. Es una semana normal de ventas, donde algunos comercios extendieron sus horarios, abriendo sus puertas de 8 a 13 horas y de 17 a 21 horas. Para este sábado 24 se hizo una encuesta en Paseo del Centro y el 60% de los comercios van a abrir en horario corrido, de 9 a 17 horas. Obviamente, no se pueden unificar los horarios porque hay muchos locales en franquicia en Rafaela, donde ellos manejan sus horarios, pero lo que le recomiendo a la gente antes de salir a la calle se hagan un planito con los horarios y así poder optimizar los tiempos y hacer las compras algo más tranquilos y sin tantos apresuramientos". En tanto, Pérez agregó que

"hay muchas promociones, ofertas, facilidades de pagos con tarjetas, descuentos en contado efectivo. Hay que estar atentos a todos estos detalles, ya que los comercios los van a estar subiendo en sus respectivas redes sociales, ya que hoy en día mueven mucho, sobre todo en Instagram y Facebook. Esperamos mucho flujo de gente a partir de este viernes , ya que los horarios van a ser más extendidos". Por último, volvió a hacer hincapié y a resaltar la finalización de la renovación de los canteros, y que se haya instalado un importante árbol de Navidad, al igual que la hamaca decorativa que se colocó en el primer cantero de Av. Santa Fe. "Esas obras ayudan mucho. Todo lo que es para mejorar siempre es bienvenido, ya que la gente ve distinto el centro y de a poco se va renovando. Y no sólo los rafaelinos disfrutan de estas remodelaciones, sino también la gente de la zona que se acerca a la ciudad a realizar sus compras".



MÁS CONTROLES

Mientras tanto, a modo de sugerencia para el municipio, es que durante el día de hoy y mañana seguramente habrá muchísimo tránsito en el microcentro rafaelino, con lo cuál no sería descabellado que se sumen más inspectores de tránsito a controlar el tráfico. Sucede que por estos días la circulación de vehículos se ha complicado bastante, y los vecinos saben que deben circular con paciencia, teniendo en cuenta la gran cantidad de peatones y que cruzan la avenida por cualquier lugar y sin utilizar las sendas peatonales. Es por ello que a partir de hoy se requerirá la presencia de más agentes de Control Público hasta la apertura hasta el cierre de los comercios o prácticamente las 24 horas para controlar el ir y venir de los autos, motos, bicicletas y también algún que otro monopatín como para tratar de evitar algún accidente. Por ejemplo, alrededor de las 16:30 horas de ayer no había ningún inspector en la esquina de Güemes y la avenida, generándose por momentos un embotellamiento de vehículos y haciéndose muy lento el tránsito. Como para ir tomando nota para lo que se viene....