El torneo de la Primera Nacional sería parecido al 2022

La temporada 2023 de la Primera Nacional aún no tiene un formato confirmado. En las últimas horas, Marcelo Achile, presidente de la mesa directiva de la categoría, habló con El Ascenso x3 y dio algunas definiciones sobre cómo será el certamen.

“El campeonato de la Primera Nacional empezaría la primera semana de febrero, resta definir el formato. Hay acuerdo para que sea en 2 zonas, que haya varios clasificados al reducido y obviamente que los ganadores de cada zona jueguen entre si. Estuve hablando con el Presidente y si no es la semana que viene en la primera de enero estará definido y oficializado”, expresó.

Entre las tantas ideas de formato que se barajaron, una era dividir el país en dos y que se juegue por cercanía. Sin embargo, Achile aclaró cómo sería regionalizar el certamen.“Cuando uno habla de regionalizar no quiere decir que vamos a hacer zona norte y sur. Si hay 2 equipos de Córdoba uno va para una zona y otro para la otra, y así sucesivamente si hay 2 equipos de Madryn uno va a una zona y el otro a la otra”, indicó.

Pese a la cantidad de equipos que hay en la división, las fechas se disputarían los fines de semana en principio.“Está contemplado que con el torneo llegamos bien a diciembre, jugando siempre los fines de semana, evitando jugar entre semana y teniendo en cuenta las elecciones”, aseveró.