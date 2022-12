No habrá asueto el viernes para estatales provinciales

El gobierno de la provincia, a través del Decreto N.º 2903, informó sorpresivamente ayer que el asueto decretado para la administración pública el viernes 23 de diciembre, finalmente será un día laboral normal. En el Decreto, se justifica la medida por el feriado nacional del 20 de diciembre que afectó las tareas en dicha jornada. No así para el viernes 30 que seguirá siendo asueto administrativo.

El ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, señaló que “es una decisión que tomó el Ejecutivo provincial a raíz de las definiciones que se dieron en otros poderes del Estado, como el Poder Judicial y teniendo en cuenta además que en la jornada de ayer (por el martes), que teníamos prevista una continuidad en la prestación de los servicios, por las características que tuvo el feriado del martes, y que afectó el normal funcionamiento de los organismos". En tal sentido, fuentes del gobierno reconocieron que al menos el 30% de los agentes públicos no se presentaron a trabajar el martes durante el feriado nacional al que la Provincia no adhirió.

El funcionario expresó que el asueto queda sin efecto para todo el ámbito público provincial, no así para las entidades y organismos nacionales. La decisión se tomó en consonancia con el Poder Judicial y las municipalidades más grandes de la provincia.



CONSIDERANDOS

Además, el decreto indica que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, en reunión de acuerdo ordinario llevada a cabo el 20 de diciembre, resolvió disponer asueto para el día 30 de diciembre del corriente año en todo el ámbito del Poder Judicial de esta provincia, con la consecuente suspensión de los términos judiciales, dejando asentado expresamente que "la totalidad de las unidades jurisdiccionales que en la provincia se encuentren de turno el día 30 de diciembre de 2022, deberán prestar el servicio de igual manera que para un día inhábil judicialmente".

La norma, que lleva la firma del gobernador, Omar Perotti y del ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, señala que "en ambos casos, las determinaciones adoptadas impactan en la modalidad de prestación de servicios y desarrollo de actividades a cargo de los organismos provinciales que, por razón de competencia y en virtud de disposiciones legales vigentes, deben interactuar en forma necesaria con los niveles territoriales locales de gobierno y con las dependencias del Poder Judicial de la Provincia".

Que en el contexto que se describe, a los fines de posibilitar la continuidad de las gestiones que hacen al desarrollo de la función administrativa y los distintos servicios y cometidos públicos encargados a la Administración Pública y demás organismos dependientes de éste Poder Ejecutivo, se entiende conveniente dejar sin efecto el asueto administrativo dispuesto para el 23 de diciembre de 2022.



EN RAFAELA, CRÍTICAS

DESDE EL CONCEJO

A diferencia de la Provincia, la Municipalidad de Rafaela no hizo oficial el anuncio sobre el asueto a sus empleados para los días 23 y 30 de diciembre, pero a nivel interno desde las distintas secretaría se efectuó la comunicación respectiva. "Informamos que hemos decidido establecer asueto para los días 23 y 30 de diciembre de 2022 con el fin de permitirles a nuestras/os compañeras/os estar cerca de sus familiares en estas fechas tan importantes y organizar sus compras. Además, creemos importante reconocerles el trabajo por nuestra ciudad", afirma el breve mensaje que recibieron los empleados de las distintas áreas.

El Municipio rafaelino se desmarcó de la Provincia al adherir el martes al feriado nacional por lo que no abrió sus dependencias, con decisiones desprolijas que se comunicaron en los primeros minutos del mismo día. "Queremos ver el texto de adhesión al feriado nacional. Y queremos ver el decreto que dispone los asuetos administrativos", plantearon desde un bloque opositor del Concejo Municipal. "El martes muchos trabajadores municipales se presentaron a trabajar en sus lugares de tareas, pero se enteraron en ese mismo lugar que el Municipio había dispuesto su adhesión al feriado nacional. Y respecto a los asuetos, lo que corresponde es que informe con tiempo a la ciudadanía que la Municipalidad estará cerrada el viernes 23 y el viernes 30 de diciembre si es que realmente se tomó esa decisión", agregaron.