La foto más buscada con Messi la consiguió Perotti

Por Darío H. Schueri



(Desde Santa Fe). - En el aeropuerto rosarino de Fisherton, cuando los campeones del mundo Lionel Messi y Angel Di María ya habían descendido del vuelo privado que los trasladó desde Buenos Aires el martes a la tardecita, llegaron a paso rápido sobre la pista el gobernador, Omar Perotti y el presidente del directorio del Aeropuerto “Islas Malvinas”, Eduardo Romagnoli.

Desde la Casa Gris confiaron a este Diario que el encuentro no estuvo programado, que se habían enterado una hora antes que llegarían los vuelos (de Messi y Di María) y que solo hubo un saludo “informal y afectuoso”, pero que “no fue una recepción, ni algo institucional”. Perotti había ido al aeropuerto para tomar un avión rumbo a Rafaela para concurrir al acto de asunción del nuevo obispo, monseñor Pedro Torres, pero el vuelo se demoró debido al arribo de una aeronave que resultó ser la que trasladaba tanto a Messi como a Di María.

Canta el solista Coti en su tema Nada de esto fue un error: “No fue de casualidad: Yo quería que nos pasara. Y tú, y tú lo dejaste pasar”. La foto y el video de Omar Perotti abrazando a Lionel Messi pasó porque Messi quiso que pasara.

Bien podría el campeón del mundo haberse negado, con la legítima excusa de no echarle más leña al fuego que se incendió apenas pisaron suelo argentino con la Copa del Mundo, cuando el presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia lo “cortinó” (a Messi) para que el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, no se acercara a saludarlo; y todos los hechos que el mundo pudo observar durante la caravana y los festejos, que por poco no terminaron en tragedia, cuando dos exaltados se arrojaron desde un puente sobre el colectivo descapotado que transportaba a los jugadores. Dicen que ahí se decidió suspender la caravana y emprender el regreso al predio de la AFA en helicópteros.



LA SELECCIÓN NO QUISO

CAER EN LA GRIETA

El presidente de la Nación Alberto Fernández no pudo tener la fotografía institucional con la Selección de fútbol campeona del mundo en Qatar, como seguramente tuvieron todos los presidentes de los países campeones, por obra y gracia de las devastadoras internas que devoran su gobierno.

Los jugadores del seleccionado lo sabían y por eso lo evitaron. Como el mismísimo Papa Francisco, quien quizás muera sin haber pisado suelo natal durante su papado, el tándem Messi - Scaloni tampoco quisieron caer en esa división binaria y maniquea de la sociedad argentina entre kirchneristas y antikirchneristas, identificada por el periodista Jorge Lanata como “grieta”.

De todos modos, la foto que logró Perotti con el mejor jugador del mundo disparó críticas desde distintos sectores, en especial de la oposición. El diputado provincial por la UCR, Juan Cruz Cándido, hizo referencia al tema vinculado la decisión del Gobernador de no adherir al feriado nacional dispuesto por la Casa Rosada para facilitar los festejos con su llegada a la terminal área rosarina. "Mandó a todos a trabajar pero él se fue de sorpresa al aeropuerto de Rosario (donde no va por los asesinatos) a garronearles una foto a los mismos que dejaron en claro que no querían que los usen. La cara de Di María lo dice todo", publicó el legislador cercano al también diputado y precandidato a gobernador, Maximiliano Pullaro. A nivel nacional, el polemista diputado nacional Fernando Iglesias fue otro que se pronunció en duros términos con el mandatario santafesino.