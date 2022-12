Germán Romitelli fue elegido como Deportista del Año 2022 de Rafaela

La Fiesta del Deporte de Rafaela se llevó a cabo en el Anfiteatro “Alfredo Williner”, que vio colmadas sus instalaciones. El deportista surgido del Tiro Federal de nuestra ciudad, fue galardonado con el premio mayor de la noche, teniendo como mérito fundamental el haber sido subcampeón mundial en la modalidad tiro práctico en Tailandia, el mes pasado.

La edición de plata de la Fiesta del Deporte de nuestra ciudad, que organiza la Municipalidad de Rafaela desde hace 25 años, premió a deportistas de distintas disciplinas por su actividad en el ámbito local, provincial, nacional e internacional.

La Fiesta comenzó con un emotivo video de la Copa del Mundo obtenida por el seleccionado nacional de fútbol en Qatar. Inmediatamente, empezaron los reconocimientos a los deportistas y las deportistas de las distintas disciplinas. El evento contó con la presencia del intendente Luis Castellano; el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; y otros representantes del Ejecutivo local; el diputado nacional Roberto Mirabella; el senador provincial Alcides Calvo; el diputado provincial Juan Argañaraz; miembros del Concejo Municipal; de la Comisión Asesora Municipal del Deporte (COASMUDE); de instituciones; familiares; amigos y amigas de deportistas; y público en general.

Por su parte, el intendente Luis Castellano agradeció y felicitó "por estos 25 años, a cada uno de los y las deportistas que han obtenido el reconocimiento del Deportista del Año". Al mismo tiempo agregó que "atrás de ellas y ellos, en cada fiesta como esta, hubo una cantidad enorme de chicos y chicas deportistas y de familias que hicieron un trabajo impresionante para que la ciudad tenga tantas disciplinas y tanta gente que ame el deporte. Rafaela es una ciudad que se distingue por esa característica deportiva".

Finalmente, Luis Castellano remarcó: "No puedo ni debo olvidarme de tantos dirigentes. Hoy es posible que haya deportistas porque hay clubes; y si hay clubes es porque hay dirigentes. Ellos son quienes le ponen el amor, la pasión, su tiempo, dejan su familia y un montón de cosas personales para ponerle su vida a un club. Todos sabemos que muchas veces, las respuestas son críticas, no aplausos. Pero ahí están los que le dan soporte a esta maravillosa ciudad que tiene como uno de sus ejes estructurales al deporte".



EL DEPORTISTA DEL AÑO

Germán Romitelli fue galardonado como el Deportista del Año por su destacada actuación a lo largo del 2022. Entre otros logros, el deportista surgido del Tiro Federal de Rafaela, este año se constituyó en subcampeón del Mundial de Tiro Práctico llevado a cabo en Pattaya, Tailandia, durante el pasado mes de noviembre, donde notablemente se vio una performance brillante y en ascenso respecto de ediciones anteriores.

El asiático fue su tercer Mundial. En el 2014, Germán fue décimo en el de Estados Unidos, mientras que en Francia, en 2017, había logrado el puesto 38. También, a nivel internacional, ganó el Torneo 5 Naciones de Paraguay; el tercer puesto en el torneo Nacional de Estados Unidos de Tiro Práctico IPSC; el primero en "Copas Mayas" (dos veces); dos primeros puestos en Guatemala y México; entre otros.

En el ámbito nacional, se constituyó en el ganador de los cuatro selectivos clasificatorios para integrar el equipo argentino que nos representó en el Mundial de Tailandia, mencionado anteriormente; primer puesto en el Torneo Centro de República; campeón Regional (después de un circuito de 7 torneos, en los que obtuvo el primer puesto; y también primer puesto en el Campeonato Nacional de Tiro Práctico, en la categoría Producción, obteniendo el quinto título consecutivo.



MÁS PREMIOS

Además, entre los premios destacados se encuentran el de Revelación, obtenido por Agustín Bianchiotti, de Fútbol (Ben Hur) y el Deportista Amateur, para la gimnasta Emilia Acosta (CREAR Club). En tanto, Lucas Bovaglio y Fernando Clementz fueron reconocidos por su labor destacada como Auxiliares Deportivos por el trabajo como entrenadores en el ascenso de Instituto de Córdoba.

El Ex Deportista Destacado fue Hugo Cuffia, ex piloto de Midgets.

Los premios: AEROMODELISMO: Mario Palmieri - Enrique Levrino – René Paz (Equipo) Carlos Perren – Fabio Ron (Equipo F2C Team Racing); AUTOMODELISMO: Leandro Pagani, Fabián Benz.

AJEDREZ: Gonzalo Hilgert, Benicio Molina, Salvador Delgado, Paula Gómez Fontanet.

ATLETISMO: Benjamín Castillo Molina, Joaquín Carballo, Angelina Zanatta. AUTOMOVILISMO ZONAL: Nicolás González, Agustín Ghiotti y Alejandro Cipolat. AUTOMOVILISMO NACIONAL: Máximo Gauchat, Ricardo Saracco.

BASQUET: Franco Chiabotto, Pablo Grosso, Kevin Dubois, Laura Rébola.

BILLAR: Pablo Pagani, Hugo Verón, Gabriel Acosta. BOCHAS: Matías Rodríguez y Marcos Marengo, Diego Valiente y Andrés Ledesma.

BOXEO: Carlos Díaz, Daiana Díaz y Leonardo Calozo. CICLISMO: Lucas Peretti, Mariela Delgado y Federico Dalmasso.

FISICOCULTURISMO Y BIKINI FITNESS: Cecilia Antunez y Julia Uriarte. FÚTBOL: Marianela Gauna, Agustín Bianciotti, Jonatan Vázquez, Silvina Ibarra y Martín Araujo.

GIMNASIA ARTÍSTICA: Magdalena Gaido, Luisina López y Victoria Pogliani. GOLF: Federico Torresagasti, Lucía Bocchetto y Gustavo Acosta.

HANDBALL: Catalina Busto, Candela Aguinaldo y Santiago Busto. HOCKEY: Florencia Corvalán, Guillermina Astudillo, Maitena Zanabria y Daiana Trulli.

INTERCOLEGIALES: Cestobol Sub 14 Colegio Nuestra Señora de la Misericordia, Santiago Daperno y Margarita Simondi.

KARATE DO: Nicolás Echevarría, Mateo Moncada, Tiziano Oesquer y Rocio Ibarra.

MMA: Carlos Páez, Sergio Luque, Franco Tevez y Leandro Aguirre. MIDGETS: Néstor Bossio, Eugenio Mautino y Gonzalo Zbrun.

MOTOCICLISMO: Gustavo Peralta, Emanuel Zamora y Agustín Donatti. MOUNTAIN BIKE: César Bonetto, Luisina Simondi y Rosalía Gentinetta.

NATACIÓN: Gabriela Mezzo, Pablo Scozzina, Lucas Moyano y Miranda Cáceres. PADEL: Diego Balari. PATÍN: Agostina Peralta, Sofía Soja, Josefina Elsener, Constanza Junges y Milena Godoy.

PEDESTRISMO: José Luis Burgui, Romano Maza, Mariana Borlle, Rodrigo Visconti y Florencia Bermúdez.

PELOTA PALETA: Santiago Bisang, Ignacio Emmert, Agustón Vaca y Mateo Montoya.

POLO: Marcial Sabena, Cristian Vázquez.

RURAL BIKE: Matías Vilches, Carolina Antelo, Juan Manuel Roggero y Cristian Pernuzzi. SALTOS HÍPICOS: Amalia Gagliardo, Emilia Gagliano y Paula Cacik. TAEKWONDO: Matías Cabrera, Bruno Francesconi, Julia Demonte y Franco Comelato.

RUGBY: Ignacio Sapino, Gonzalo Clemenz, Leonardo Sabelotti y Esteban Appo. TENIS: Matías Alessandría, Joaquín Escobar, Pablo Ruben y Felipe Brarda. TIRO CON ARCO: Martín Re, Lorena Sandoval, Emiliano Rocco.

TIRO DEPORTIVO: Fernando Cabral, Claudio Aragoni y René Pandolfi.

TRIATLÓN: Virginia Milanesio, Susana Hauswirth. VOLEY: Sofía Schilling, Joaquín Jira, Gina Seffino y Milagros Mesa.

VUELO A VELA: Marcos Meroño, Martín Franconi, Raúl Bregy. WUSHU: Franco Aguilar.



RECONOCIMIENTOS

Gustavo Alfaro y Sergio Chiarelli tuvieron su reconocimiento por su trabajo en el seleccionado de Ecuador. Estuvo presente el Profe, mientras que la plaqueta a Lechuga le será entregada por el intendente en la siguiente visita a Rafaela del DT.



ALTO RENDIMIENTO

Tomás Mondino (Atletismo), Pedro Rubiolo (Rugby), Juan Ignacio Canela (Automovilismo), Melisa Gretter (Básquet), Candela Gentinetta (Básquet), Ángelo Martino (Fútbol), Omar Serrano (Bochas), Joel Vargas (Ciclismo), Natalia Vera (Ciclismo), Germán Romitelli (Tiro), Catalina Ingaramo (Triatlón), Pedro Emmert (Atletismo), Camila Rodríguez (Atletismo), Sergio Peretti (Triatlón), Josefina Zhender (Tenis), Víctor Exner (Boxeo), Nicolás Blanco (Boxeo), Lucas Blondel (Fútbol), Facundo Colidio (Fútbol), Emilia Acosta (Gimnasia Artística), Gonzalo Knoll - Iara Barros (Patín), Mayco Vivas (Rugby).



DEPORTISTA DE HONOR 2022

Sebastián Porto (Motociclismo 1997 – 2002 – 2004), María Emilia Salerni (Tenis 1998 – 1999 – 2000), Sergio Comba (Fútbol 2001), Ezequiel Medrán (Fútbol 2003 – 2005), Mauro Agostini (Ciclismo 2006 – 2007 – 2014), Melisa Gretter (Básquet 2008 – 2009), Lucas Vegetti (Ciclismo 2010), Florencia Molinero (Tenis 2011), Guillermo Sara (Fútbol 2012), Germán Romitelli (Tiro 2013), José Palmucci (Karate 2015), Roberto Acuña (Básquet 2016), Omar Serrano (Bochas 2017), Mayco Vivas (Rugby 2018 – 2019) y Candela Gentinetta (Básquet 2021).

PLAQUETAS: Vóley Femenino Club Atlético Almagro, campeonas absolutas de Primera División en el Torneo de la Asociación Rafaelina de Voleibol “VG”Fútbol; Club Argentino Quilmes, campeón de la Copa Centenario de la Liga Rafaelina De Fútbol 2022; Básquet Femenino del Club Sportivo Ben Hur, campeonas absolutas de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquet 2022; Hockey Femenino del Club Sportivo Norte, campeonas del Torneo de Primera División Zona A2 Rafaela FOSH 2022; Fútbol Masculino Club Sportivo Ben Hur, campeones absolutos, Supercopa Primera División de la Liga Rafaelina de Fútbol; Hockey Femenino del CRaR, campeonas del Torneo de Primera División Zona A1 Rafaela FOSH 2022; Fútbol Femenino de Atlético de Rafaela, campeonas absolutas Primera División de la Liga Rafaelina de Fútbol 2022; Básquet Selección U14 de la Asociación Rafaelina de Básquet Campeonato Provincial 2022.