Salvá decidió romper el contrato con la “Crema”

El arquero no se presentó a entrenar y pretende alejarse de Atlético, dónde aún le queda contrato por un año más. ¿El motivo? Un interés de un club de Liga Profesional.

Atlético de Rafaela ya piensa en la temporada 2023 pero el año aún no se terminó y le “sigue pasando factura”.

En un 2022 donde la Crema estuvo lejos de cumplir con los objetivos deportivos (peleó el descenso en la Primera Nacional, no clasificó a Copa Argentina y quedó eliminado ante su clásico rival de la ciudad en Copa Santa Fe) se le siguen sumando dolores de cabeza.

Julio Salvá, uno de los pocos que cumplió ante un flojo y mediocre rendimiento general, decidió romper con su vínculo y en las próximas horas desde barrio Alberdi se hará oficial su salida.

Al arquero de 35 años aún le queda contrato hasta diciembre de 2023 pero una propuesta “superadora” hizo cambiar el rumbo del jugador. ¿Su destino? Patronato de Paraná. El equipo de Walter Otta jugará la próxima Copa Libertadores y también será rival de la Crema en la principal categoría de fútbol argentino de nuestro país.

Ahora resta que la dirigencia albiceleste y el arquero lleguen a un arreglo ante su partida anticipada.

Así, con la salida de Salvá, Ezequiel Medrán pierde una pieza clave en el once titular y los directivos ya buscan a su reemplazante.

¿Ramiro Macagno una opción? Sin dudas. El exAtlético quedó como tercer arquero en Newell’s y desde Rosario apuntan que buscaría nuevos horizontes.

“Lo conocemos, es un chico de la casa, sabemos de sus cualidades, es un jugador interesante para cubrir esa vacante que queda pero también sabemos que va a ser difícil, está en Primera División”, aseguran directivos de Atlético ante la posibilidad de volver a repatriar al cordobés de 25 años nacido en Alicia.

En relación a bajas, otra importante que tendrá de cara al próximo torneo será Gonzalo Lencina. El delantero seguirá su carrera en Colombia y este jueves tendrá su último entrenamiento en la Crema.