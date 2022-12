Perotti anunció la creación de un efector especializado en oncología en Santa Fe

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, junto a la ministra de Salud, Sonia Martorano, anunció este miércoles la creación del nuevo hospital especializado en oncología José Bernardo Iturraspe, de la ciudad de Santa Fe. El mismo estará ubicado en las instalaciones del ex Hospital Iturraspe, en Bv. Pellegrini 3551. “Es una alegría volver aquí, recorrer las instalaciones y verlas de esta manera”, dijo en su discurso el gobernador, quien recordó que “las recorrimos en el inicio de la pandemia, buscando los lugares que nos permitían poder expandir las camas de terapia intensiva. La verdad es que la salud pública hoy gana, recupera un nuevo espacio”.

Perotti reconoció, en ese sentido, que “es muy importante mejorar la infraestructura, tener infraestructura moderna, nuevas construcciones. Estamos haciendo y muchas en todo el territorio de la provincia, expandiendo nuestra presencia en regiones necesarias para llegar con la terapia, para acortar distancias”.

Por eso, el mandatario santafesino recordó que “venir y recorrer esta infraestructura y verla dañada, sin dudas que dolía. Cuando buscábamos donde podíamos ampliar, aquí había cañería para los gases, estaba la disponibilidad para el oxígeno y poder poner en marcha rápidamente los respiradores que se necesitaban y la terapia para funcionar”, y aclaró que “había lugares modernos iniciados en otros lugares de la provincia que no tenían esa infraestructura, y ahí se tomó la decisión de recuperar esto”.

Finalmente, Perotti deseó que “podamos tener un crecimiento en otra de las necesidades que la pandemia quizás tapó en el momento, pero al tema oncológico lo tenemos presente y necesitamos fortalecer las acciones fuertes de prevención que la Agencia empezó, y que con la especialización en oncología ahora vamos a poder profundizar para todo el centro-norte completo”, dijo el gobernador. Y concluyó: “Vamos a tener una provincia que podemos barrer en toda la acción de prevención con el equipamiento que vamos a estar montando, y poder tener desde aquí una nueva unidad sanitaria en plenas condiciones y funcionamiento”.

El nuevo efector fue creado a través del decreto N°2850. El mismo tendrá perfil específico, enfocado en la realización de tratamientos de mediana y alta complejidad de gran demanda, cuyo inicio y continuidad deben ser atendidos con urgencia.

Este Hospital General Especializado priorizará la atención en oncología para el centro-norte de la provincia, a fin de complementar la tarea que vienen realizando los demás efectores públicos.



HACEDORES DE ESTE PROYECTO

Por su parte, la ministra de Salud, Sonia Martorano, expresó que “todos fueron hacedores de este proyecto y pusieron su granito de arena cuando comenzamos con el traslado de este hospital al nuevo Iturraspe, allá por octubre de 2019”. Y relató que había quedado esta estructura con una historia de más de 110 años de trabajo y de capacidad instalada, que se pensó refuncionalizar.

Entonces, recordó que con la pandemia “notamos que nos faltaban camas y capacidad instalada para dar respuestas. A partir de allí, comenzamos a trabajar. Fue todo un gran proceso que sirvió, entre otras cosas, para tener 117 camas generales en este hospital, llegando a contar con más de 30 camas de terapia intensiva”.

“En ese período –continuó– no solo se trabajó para enfrentar el Covid-19 sino, también, lo oncológico, lo cual nos llevó a esto que estamos presentando. Hoy, con una pequeña muestra o cepillado podemos saber si una mujer tiene HPV (Virus de Papiloma Humano); hacer un rastrillaje de todo el centro-norte; prevenir y, si esa mujer está libre del virus, no tiene que volver a controlarse. Eso se puede hacer hoy acá”.



PROMESA CUMPLIDA

A su turno, el director del Hospital de Campaña del Iturraspe, Osvaldo Marelli, sostuvo que “este es un logro de todos, todos de alguna manera participaron en este hospital”, e indicó que al ingresar se entregaba un pin “que es el logo, el escudo de nuestro hospital, representado por una circunferencia exterior que es nuestro hospital, seguido por otra circunferencia donde hay todas hojitas que son nuestros pacientes y en su interior hay manos que son las que ayudan, contienen y curan a nuestros pacientes”.



PRESENTES

En el acto realizado en el ex Hospital Iturraspe estuvieron presentes los ministros de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena; de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana; y de Desarrollo Social, Danilo Capitani; el secretario de Emergencia y Traslados, Eduardo Wagner, los secretarios de Administración del Ministerio de Salud, Pamela Suárez; de Prácticas Sociocomunitarias, Ignacio Martínez Kerr; y de Políticas de Cuidados Municipal, Soledad Artigas; el director de la Región de Salud, Rodolfo Roselli y la directora de la Agencia de Cáncer, Graciela López, entre otros.