JxC no dio quorum a la sesión de Diputados

BUENOS AIRES, 22 (NA). - En un clima de tensión, el interbloque de diputados de Juntos por el Cambio no dio quorum para la sesión especial que el Frente de Todos había convocado para ayer, en la que buscaba avanzar con la ley de alquileres, la creación de ocho universidades nacionales y una nueva moratoria previsional, entre otros temas.

"Le planteamos al oficialismo la necesidad de consensuar un plan de labor que contuviera leyes que tuvieran que ver con las demandas postergadas de la gente. Sorpresivamente, cuando advirtieron que no tenían número suficiente, ampliaron el temario incorporando alquileres. Hicieron una travesura para ver si con eso podían dividirnos", dijo Mario Negri, jefe del bloque de la UCR en conferencia de prensa, mientras el oficialismo esperaba sentado en el recinto.

El oficialismo solo consiguió el acompañamiento del interbloque de Provincias Unidas -rionegrinos y misioneros- del Frente de Izquierda pero, caída la sesión por no alcanzar los 129 diputados sentados en sus bancas, el Frente de Todos continuó en el recinto en minoría para criticar públicamente a la oposición.

La creación de ocho universidades nacionales era un tema introducido por el Frente de Todos para captar a un sector de Juntos por el Cambio, el bloque de Evolución Radical, pero al final la bancada que conduce Rodrigo De Loredo decidió dar marcha atrás y no participar de la sesión.

Tampoco se presentaron los diputados del Interbloque Federal, que integran ocho legisladores peronistas y socialistas, ni los de los bloques libertarios de José Luis Espert y Javier Milei.