Desocupación: 7,1% en el tercer trimestre

BUENOS AIRES, 22 (NA). - La desocupación alcanzó en el tercer trimestre del año un 7,1%, disminuyó en forma interanual un 1,1% respecto de igual período de 2022 y subió un 0,2 puntos porcentuales en la comparación con junio último, según informó el INDEC.

El tercer trimestre del año anterior el desempleo había sido del 8,2% de la Población Económicamente Activa (PEA) y en el segundo de este año el registro fue de 6,9%.

La subocupación se ubicó en el 11,0% y disminuyó un 1,2% respecto de la medición del 12,2% del tercer trimestre del año anterior, mientras que los otros ocupados demandantes y los no demandantes disponibles alcanzaron, en conjunto, el 11,2% de la PEA.

La tasa de actividad, que mide la población económicamente activa sobre el total de la población alcanzó el 47,6%, un punto por encima de la medición del año anterior.

El indicador de empleo que releva la proporción de personas ocupadas con relación a la población total se ubicó en 44,2%, mejorando en un 2,7% el registro del año anterior, lo que significó la creación de más de 500.000 puestos de trabajo formales en los últimos doce meses.

Según el INDEC, la cantidad de desocupados en los 31 aglomerados relevados llega a 989.000 personas, lo que significó una baja de alrededor de 150.000 respecto de los 1.130.000 de la medición de un año atrás.

Si se extrapola la tasa de desempleo a la población total, alrededor de 3,2 millones de personas no tienen trabajo en el país, mientras que alrededor de 5 millones están subocupados o con un empleo precario.

En la población de 14 años y más, la tasa de desocupación fue del 7,8% para las mujeres y del 6,5% para los varones.

Entre las regiones, las que mostraron la mayor tasa de desempleo fueron las del Gran Buenos Aires con 8,2% y la Pampeana con 6,8%, mientras que la de menor registro fue la del Noreste con 3,8%.

El registro de desempleo en la región Noroeste fue del 5,9%, mientras que en cuyo llegó al 4,7% y en la Patagonia al 4,2%.

Por distritos, los partidos del Conurbano bonaerense registraron el mayor nivel de desempleo con un 9,1, mientras que el área metropolitana se completa con un 4,7%, en la ciudad de Buenos Aires.

Entre los conglomerados con mayor desocupación figuraron los de Bahía Blanca con 9,0%, Santa Fe 8,6%, Santa Rosa 8,4%, Río Gallegos 7,9%, Salta 7,4%, Catamarca 7,3%, Córdoba 7,2%, San Nicolás-Villa Constitución 7,1%, Mar del Plata 7,0%, Mendoza 6,0%, La Plata 6,0% y Río Cuarto 5,7%, entre otros.

El distrito de Viedma-Carmen de Patagones registró el menor indicador de gente sin trabajo con un 0,9%.

Los menores indicadores se registraron también en Comodoro Rivadavia con 1,4%, Santiago del Estero-La Banda 1,6%, San Luis 2,4%, Formosa 2,8% y Posadas con 3,4%, entre otros.

Según la calificación de la ocupación principal, el 53,3% corresponde a un empleo operativo; el 17,8% a calificación técnica, el 18,7% a no calificado y 9,2% a profesional.