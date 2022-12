China, una “aspiradora” que paga menos

Las exportaciones del mes de noviembre de 2022 alcanzaron un volumen cercano a las 52.400 toneladas peso producto de carne bovina refrigerada y congelada, por un valor del orden de los 219,3 millones de dólares. Con respecto al mes de octubre de 2022, los volúmenes embarcados muestran un retroceso del 2,2%), mientras que el valor obtenido muestra una caída del 18,7%.

Con relación al mes de noviembre de 2021, los volúmenes exportados resultan un 17,8% superiores; mientras que el valor obtenido ha sido un 16,8% inferior. El acumulado de los primeros once meses del año 2022, revela que las ventas al exterior de carne bovina refrigerada y congelada resultaron cercanas a las 580.000 toneladas peso producto; por un valor de aproximadamente US$ 3.248 millones.

El precio promedio de exportación de carne bovina refrigerada y congelada resultó en el mes de noviembre de 2022 de 4.183 U$S/Tn. Este valor resulta un 16,9% inferior al obtenido en octubre último; y un 29,4% más bajo que el precio medio de noviembre de 2021, que había sido de 5.920 U$S/Tn.

“La República Popular China es el principal destino de exportación, tanto para el mes de noviembre como para el acumulado de los primeros once meses del año. En el último mes, se embarcaron con destino a China 8.150 toneladas de carne con hueso y huesos bovinos producto de la despostada, por un valor de 10,5 millones de dólares y cerca de 34.900 toneladas de carne bovina deshuesada, por un valor de 143,8 millones de dólares”, destacó el presidente del Consorcio, Mario Ravettino. No obstante, advirtió: “el precio medio de las ventas a China de carne sin hueso en noviembre de 2022 se ubicó alrededor de los 4.121 U$S/Tn marcando un claro sendero a la baja desde el máximo de U$S 5.900 obtenido en mayo último”.