Abigeato en Rafaela: “llegan las fiestas y salen a buscar lo que sea”

La inseguridad rural no da tregua en el Departamento Castellanos, una de las zonas más candentes del territorio provincial. Durante todo el año se han conocido hechos en varias localidades que reflejan el estado de indefensión de los productores que, en reiteradas oportunidades, han manifestado su desazón y preocupación por la situación complicada que afrontan.

Si bien desde la esfera política afirman, conjuntamente con entidades productivas, que los casos han disminuido, la realidad vuelve a dar un “sopapo” en la región. Esta vez ocurrió en el distrito Rafaela, en el camino N° 27 ubicado al sureste de la ciudad. El productor damnificado se llama Horacio (por razones de seguridad se omite su apellido) y sufrió en carne propia el delito más común por estos pagos: el abigeato.

“En la noche de lunes y/o madrugada de martes nos faenaron una ternera que si lo hacés por el valor de la carne da un número interesante, y si le agregás que era una ternera de genética para reproducción, nos da una pérdida importante”, reconoció la víctima al programa radial ADN Rural.

Y relató: “nos bajaron los boyeros y llevaron el animal arreando hasta la zona de la vía para faenarla. Fue muy cerca de la casa, los tamberos no vieron ni escucharon nada; sabemos que los delincuentes están más prácticos, cometen el delito en silencio y así es muy difícil atraparlos”.



PROBLEMAS DE FIN DE AÑO

El caso de Horacio viene a ratificar la existencia de una problemática que suele profundizarse en cada final de año. “Veníamos tranquilos, pero llegan las fiestas y salen a buscar lo que sea”, aseguró el productor damnificado en clara alusión a los malvivientes que merodean campos y cometen delitos de estas características. En algunos casos será “por hambre”, producto de la enorme crisis que afecta fundamentalmente a los sectores sociales más vulnerables, pero en otros hay un entramado delictivo detrás.

El estado de indefensión se acrecienta también por la gran extensión territorial que debe cubrir la Guardia Rural “Los Pumas” con los escasos recursos económicos y humanos que disponen, más allá de la entrega de unidades y la incorporación de agentes que en el último tiempo dispuso el Gobierno provincial para la fuerza.

“Lo que hice fue informar a Los Pumas y me comentaron que habían estado patrullando, pero la verdad que en la zona de vías hay muchos pastizales y es difícil identificarlos”, señaló Horacio. Y concluyó: “las autoridades tienen predisposición, pero es difícil porque los hechos ocurren igual; pienso que sería importante que agreguen algunas cámaras en las salidas de la ciudad”.



EFECTOS VARIOS

En 2022 se conocieron varios casos de abigeatos en esta cuenca que generan preocupaciones de todo tipo.

Por un lado, están las económicas, teniendo en cuenta en enorme perjuicio que causa un hecho de esas características, pero el impacto emocional que provoca en la víctima o damnificado es el que más perdura.

Quienes han pasado por una experiencia traumática saben perfectamente que el temor se apodera de la persona porque nadie sabe con certeza qué puede pasar la próxima vez que los delincuentes aparezcan.



QUÉ HACER ANTE UN DELITO

Desde la Sociedad Rural de Rafaela aconsejan que el productor damnificado lleve a cabo la denuncia en caso de sufrir un delito. Por eso, a raíz del recrudecimiento de casos en las últimas semanas, la entidad brindó recomendaciones para cumplir con ese paso “fundamental”.

En primer lugar, debe señalarse que el Ministerio Público de la Acusación MPA) es el órgano encargado de la persecución de los delitos y contravenciones, dirigiendo las actividades investigativas con el auxilio de la policía.

Para simplificar tiempos investigativos y generar así el “Mapa del Delito Rural”, se insta a efectuar la denuncia con el número de RENSPA (para acreditar la condición de productor) y un impuesto inmobiliario API (para ubicar el establecimiento). Las dependencias policiales, los centros territoriales de denuncias y hasta el MPA, son los ámbitos correspondientes para llevarla a cabo.

También hay consejos para denunciar con celeridad en casos de emergencia. En ese sentido, se recomienda llamar al 911 desde cualquier teléfono (con o sin chip de crédito), indicando la localidad y la dirección exacta donde sucede o sucedió el delito. En caso que sea un camino rural, deben brindarse referencias de rutas/autopistas cercanas y la distancia aproximada. Es necesario, en la medida de lo posible, compartir todos los detalles del hecho, a saber: características de los autores, medio y dirección de su huida, elementos o animales sustraídos.